巴黎奧運｜拳手林郁婷陷性別爭議　賽後致意疑遭對手無視

中華台北隊拳后林郁婷近日出賽巴黎奧運，成功挺進前8強，未料卻陷性別爭議。對此，曾是跆拳道選手的台劇女星黃雨欣也感到不忿，表示林郁婷堂堂正正地參賽，卻要遭受莫須有的指控，也稱相當不滿2日對戰林郁婷的烏茲別克選手及其教練團，賽後無視林郁婷等人的致意，認為「如此的不尊重人，更別提運動家精神」。

沒有受流言蜚語影響

黃雨欣3日在Facebook發文，對於林郁婷陷性別爭議感到不忿，也對於她在比賽中展現的專業表示感動：「看得出來她強大的心理素質，並沒有受到那些流言蜚語的影響。」

她也提到2日賽後，林郁婷及教練團要和烏茲別克選手及其教練團致意時，竟遭到無視：「賽後看到她去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團」。