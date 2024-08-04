巴黎奧運｜拳手林郁婷陷性別爭議　賽後致意疑遭對手無視

中華台北隊拳后林郁婷近日出賽巴黎奧運，成功挺進前8強，未料卻陷性別爭議。對此，曾是跆拳道選手的台劇女星黃雨欣也感到不忿，表示林郁婷堂堂正正地參賽，卻要遭受莫須有的指控，也稱相當不滿2日對戰林郁婷的烏茲別克選手及其教練團，賽後無視林郁婷等人的致意，認為「如此的不尊重人，更別提運動家精神」。
沒有受流言蜚語影響
黃雨欣3日在Facebook發文，對於林郁婷陷性別爭議感到不忿，也對於她在比賽中展現的專業表示感動：「看得出來她強大的心理素質，並沒有受到那些流言蜚語的影響。」
她也提到2日賽後，林郁婷及教練團要和烏茲別克選手及其教練團致意時，竟遭到無視：「賽後看到她去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團」。
得分往往是比較主觀的
黃雨欣接着解釋：「她們堂堂正正的（地）參賽，卻因為那些莫須有的指控，就讓她們得承受這些對待，對手的舉動是如此的不尊重人，更別提運動家精神。但我相信以郁婷和她的教練的高EQ，也只會是笑笑罷了，畢竟不在同樣高度的對手和團隊，真的完全不足以影響她們的心情，只是旁人看了真的會很心疼很生氣。」
她也在文中稱讚，外媒的輿論操作並未影響林郁婷團隊，並以自己過去參加跆拳道比賽的經驗為例：「以前的跆拳道賽制並沒有現在的賽制公平，得分往往是比較主觀的，裁判的喜好往往影響比賽結果，即使是壓倒性的勝利也一樣，而拳擊比賽的賽制至今仍有很多爭議，我想，這也是郁婷的教練會選擇在第三回合，讓郁婷改變戰術一直移動，完全不讓對手碰到她的原因。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章