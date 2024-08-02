巴黎奧運｜戴資穎終極一戰落淚　傷患致一度拿拐杖走路

中華台北隊「羽球一姐」戴資穎的奧運最後一舞惜敗，戴資穎7月31日當場淚灑球場，也讓許多球迷跟着流淚。而當天收視率出爐，戴資穎開打後該時段平均有3.14，為全台第一。
戴資穎7月31日在巴黎奧運女單小組賽交手泰國隊依瑟儂，可惜受到傷勢影響，以19比21、15比21吞敗，本屆奧運無緣8強。而該段比賽的收視出爐，4歲以上觀眾約121.8萬人湧入華視收看，不過「2024巴黎奧運看華視」的平均收視2.18，則是小輸民視八點檔《愛的榮耀》2.89，位居第2。
原本以為沒辦法比賽
據悉，戴資穎兩腿膝蓋都有傷，甚至一度要拿拐杖走路，為了不辜負期待，戴資穎帶傷出征，賽後受訪時她忍不住眼眶含淚表示：「預料中的事，我知道自己可以比賽已經很好了，原本我以為根本沒辦法比賽。」
賽後，戴資穎1日在IG發文透露傷勢：「這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿着拐杖），眼看着即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。」
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