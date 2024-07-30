港隊代表張家朗於巴黎奧運男子花劍決賽擊敗意大利代表馬基（Filippo Macchi），成功衛冕男人花劍金牌，創下歷史。
然而，賽後不少意大利觀眾疑似不服輸，湧入張家朗與巴黎奧運的官方Instagram帳戶留言大罵「黑哨」，更有網民留言稱張家朗的金牌是「偷回來的」。
巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌 創造歷史港隊同屆兩金
台籍裁判決定受爭議 無阻家朗獲勝
今場台籍裁判黃皓志多個判決備受爭議，其中當張家朗與馬基打成14:14平手，需要打至最後一分決勝負。裁判兩度判決雙方攻勢無效，需要重打。由「決一劍」變成「決三劍」，最終張家朗以一記清脆的防守還擊得分，成功取得最後一分，成功摘金。
巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事 黃鎮廷杜凱琹對南韓爭銅
意大利網民不接受敗仗 高呼「黑哨」
或許是未能接受自己國家的劍手落敗，不少意大利觀眾將矛頭直指張家朗，紛紛湧入張家朗的個人Instagram帳戶，留言稱意大利被偷走一面金牌。其後更在巴黎奧運官方Instagram帳戶中，一個祝賀張家朗勇奪金牌的帖子中大呼不公，認為賽會操縱了比賽，令馬基失金。
巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌 寄語港人不要放棄
意大利教練出post參戰 「從未見過這樣不公」
賽後意大利劍擊教練史里奧連（Stefano Cerioni）於個人Instagram帳戶上載一張圖片，圖中他正指著裁判黃皓志作出抗議。史里奧連在留言表示自己「從未見過這樣不公，加油馬基，你是贏家。」據稱意大利劍總已向國際劍擊聯會（FIE）作出正式投訴。
巴黎奧運︱Pizza Hut堂食必勝批免費追加菠蘿 網民大讚︰升小編職啦
巴黎奧運｜張家朗衛冕花劍金牌 累獲獎金1350萬 full pay買樓選擇多
香港網民反擊 回覆菠蘿Pizza有創意
在意大利網民留言抨擊張家朗後，香港網民自然不甘示弱，不斷湧入張家朗的Instagram帳戶為其打氣。有網民更以一些菠蘿Pizza的圖片來回覆意大利網民，皆因意大利人非常討厭人在Pizza上加入菠蘿，不失為一個間接又幽默的回應方法。