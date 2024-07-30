台籍裁判決定受爭議 無阻家朗獲勝 今場台籍裁判黃皓志多個判決備受爭議，其中當張家朗與馬基打成14:14平手，需要打至最後一分決勝負。裁判兩度判決雙方攻勢無效，需要重打。由「決一劍」變成「決三劍」，最終張家朗以一記清脆的防守還擊得分，成功取得最後一分，成功摘金。 巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事 黃鎮廷杜凱琹對南韓爭銅

香港網民反擊 回覆菠蘿Pizza有創意 在意大利網民留言抨擊張家朗後，香港網民自然不甘示弱，不斷湧入張家朗的Instagram帳戶為其打氣。有網民更以一些菠蘿Pizza的圖片來回覆意大利網民，皆因意大利人非常討厭人在Pizza上加入菠蘿，不失為一個間接又幽默的回應方法。 巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌 創造歷史港隊同屆兩金