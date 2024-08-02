巴黎奧運｜意大利女拳手面對性別爭議選手46秒退賽　及後作出道歉（更新）

【更新】意大利《米蘭體育報》的報道，女拳手卡蓮妮表示想向希莉芙道歉。她受訪時透露：「所有的爭議讓我感到悲哀。我也想向對手說聲對不起，如果國際奧委會認為她可以比賽，我尊重這決定。」卡蓮妮指，退賽是一個成熟的決定，但是後悔沒有與希莉芙握手：「這不是我想做的。事實上我想向她以及所有人道歉，我憤怒是因為我的奧運成為泡影了。」她又表示，如果有機會再遇到希莉芙，她會「擁抱她」。
巴黎奧運的拳擊項目，賽前備受爭議，被指在去年的世界拳擊錦標賽中，在性別檢驗中在XY染成體未能合格的阿爾及利亞拳擊選手希莉芙（Imane Khelif）在女子66公斤級的預賽出戰，在僅僅46秒，意大利的對手卡蓮妮（Angela Carini）宣布退賽。卡蓮妮賽後表示，她選擇退出是為保住性命。
早在賽前，包括英國小說家JK羅琳（J.K. Rowling）已經批評，包括中華台北選手林郁婷及希莉芙兩個在染色體檢測未過關的「跨性別人士」不應獲准出場比賽。然而阿爾及利亞的奧委會就發聲明回應指控，指希莉芙成為不道德的目標，又指有關她不是女性等是沒有根礎的指控。在比賽僅30秒，希莉芙打中卡蓮妮的鼻，卡蓮妮之後回到繩角着教練幫她扶正頭盔，不過在比賽重開後，卡蓮妮決定退出。卡蓮妮在退出後跪地痛哭，並向攝影機稱「這不是公正！」
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意大利總理稱這不是公平比賽
卡蓮妮在接受英國廣播公司訪問就表示：「我無法完成比賽。我的鼻有強烈的痛楚。我跟自己說，跟據自己的經驗，作為一個成熟女性。我不想國家會因此難過，也不希望我爸爸難過。但我還是停了，我叫自己要停了。」她表示：「這可能是我人生重要的比賽，但那一刻我要好好保住自己條命。」卡蓮妮指：「我沒有害怕，我不怕上擂台，我不怕被打中。不過這次一切都完，我把比賽叫停，因為我無法繼續。」對於有關希莉芙，卡蓮妮表示：「我希望她可以撐到最後，這樣她會開心。我是一個不會批判別人的人，我不是來作出批判的。」
意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在社交媒體提及事件：「這是有關在對等情況下完成比賽，在我而言，這不是一個平等的比賽。」希莉芙在賽後就表示：「我是來贏得金牌，我會與所有人對戰。」同樣在去年的檢測未能過關，還有中華台北的林郁婷，她會在周五（2日）的女子57公斤比賽上陣。對於有關事件，國際奧委會（IOC）作出聲明指所有的拳手都是符合比賽的參賽要求。IOC發言人在周二（7月30日）表示：「這些運動員在過去很多年已經參賽很多次，他們不是突然來來到，他們也在東京比賽過。」
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林郁婷和希莉芙去年被取消資格的世界錦標賽是由國際拳擊協會（IBA）所主辦，有關協會的主席是俄羅斯人，在去年6月被IOC剝奪其國際體育協會代表資格。在周三（7月31日）IBA指他們取得二人的代表資格是因為「維護公平性及比賽誠信」。IBA亦表示，他們沒有進行睪酮素的檢查，只是進行了獨立而獲證證的測試，但沒透露詳情。該組織僅指出二人在對女性的比賽時會有較高的優勢。IBA又指，林郁婷事後沒有提出上訴，而希莉芙在提出上訴後亦已撤回。
IOC批指控源自武斷決定
IOC在周四（1日）再發聲明批評IBA，指林郁婷及希莉芙是「IBA任意決定的受害者」，指「在IBA世錦賽2023結束之時，他們在沒有經過程序被突破被取消資格。目前對兩名運動員的攻擊，只是基於武斷的決定。這決定完全是沒有根據任何適當程序下完成。尤其是考慮在過去多年來完成了頂級的賽事。這做法與良好管治是背道而馳。」
希莉芙在下一圈會對匈牙利的拳手哈莫莉（Anna Luca Hamori），她在接受訪問表示：「我的精神是永不放棄，這無論是發生甚麼。（卡蓮妮退賽）這是她的選擇，我可以保證我會戰到最後，我們就看之後發生甚麼。我不知道真相如何，我也不在乎，我只是想要贏。」