以17歲成為歷來達到奧運A標最年輕香港泳將的張心悅，在今天日（8月1日）下午出戰巴黎奧運女子200米背泳預賽，Cindy於預賽第一組前50米領前，100米轉池時僅次於摩爾多瓦選手莎古坦（Salcutan），最後張心悅以2分17.32秒完成，即使取得小組第2仍未能晉身準決賽。她賽後指今次奧運帶來難忘的經驗，一切都值得。
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張心悅︰來到奧運舞台，一切犧牲都值得
張心悅在早前的女子100米背泳預賽游出1分03.45秒未能晉級準決賽，完成巴黎奧運個人項目後，她將有機會與何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳合作，代表香港游泳隊出戰8月3日女子4x100米混合泳接力賽。
張心悅承認時間不理想，與PB差一段距離︰「游完100米背泳後開始累積壓力及負面情緒而影響到。今次是好好的學習經歷，雖然時間不理想，但仍是難忘的經驗。」被問到放棄上學的機會，17歲的Cindy以正面心態回應︰「雖然失去了休息時間及上學機會，但來到奧運舞台，一切犧牲都值得。」她最後感謝師姐如何詩蓓及按摩師等幫助。
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何甄陶男子50米自由泳預賽出局
而何甄陶出戰男子50米自由泳預賽，在第10組出戰的Ian於第8線出戰，游出22.12以第8名完成，未能晉級準決賽。何甄陶個人最佳時間為21.83秒，PB時間在今年2月游出。
澳洲Cameron McEvoy姒21.32取得小組第1，同組美國的「新菲比斯」迪素（Caeleb Dressel）以第13名晉級準決賽。
鄭清然馬君正未能晉身獎牌賽
至於帆船及滑浪風帆項目今日亦繼續進行，當中在男子ILCA7單人帆船，香港代表貝俊龍登場。在首日比賽，貝俊龍第一場在43名代表中獲得第35名，而在第二場成績大幅提升至第14名，暫時在總成績排26。
滑浪風帆在今日就趕賽程，組委會希望在今日完成男女子組的比賽，結果男女子組分別進行了3場比賽，之後場次已全數取消。其中香港代表的鄭清然在男子組，雖然取得1場第5，但之後兩場分別只有19及15，總成績又跌出前10，排13無法晉級。而女子的馬君正，其中一場被取消資格，另外兩場分別第15及10，總成績排14同樣未能晉級。