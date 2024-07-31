張家朗奪金掀港意網民互罵 「菠蘿Pizza大戰」獲外媒關注

香港隊劍神張家朗在巴黎奧運男子個人花劍項目以15:14擊敗意大利選手馬治（Macchi Filippo）衞冕金牌奪奧運金牌，賽後意大利網民不服輸大罵裁判「黑哨」，前往張家朗的社交平台Instagram洗版稱「偷走奧運金牌」。本港網民隨即留言反擊「食pineapple pizza」（菠蘿薄餅），原因是意大利人認為在薄餅放菠蘿是污辱薄餅文化。香港Pizza Hut隨即「抽水」，宣布為慶祝港隊同日勇奪金牌再添銅牌，昨日及今日全線餐廳分店堂食任何必勝批都可免費加菠蘿配料乙份，帖文截至今早已經有過萬人讚好，Pizza Hut亦發布「製作」菠蘿Pizza的影片。這場香港和意大利民間之間的罵戰，更獲外媒《紐約時報》及路透社關注報道。

至於張家朗沒有置評網民的罵戰，但他持續在限時動態內分享不同人對他的恭賀，亦有於另一社交平台Threads回應一名移英香港女網民談及去年於機上遇到一名來自黑龍江的香港劍擊女子隊隊醫的經過。

《紐約時報》以「香港於奧運劍擊取勝後，用菠蘿Pizza嘲笑意大利」為題介紹事件，指張家朗擊敗意大利對手奪金後，香港Pizza Hut隨即推出Pizza免費加菠蘿，是第二次刺中意大利的「死穴」。報道首先引述了Pizza Hut的推廣，又提及意大利隊及網民對結果的不滿，引發香港網民反擊。報道又引述一名網民在張家朗Instagram一個置頂帖文當中，反擊意大利網民的言論，該網民就指自己喜歡吃菠蘿Pizza和豉油炒意粉，亦有人搬出眾多意大利人食物文化的「失禮」菜餚及行為。而在張家朗的帖文內，除了有恭賀張家朗的說話外，亦有很多網民發布菠蘿Pizza圖，向意大利網民示威。路透社亦有報道事件，指菠蘿Pizza是香港網民對意大利的「侮辱」。