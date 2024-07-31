巴黎奧運｜張博恆肖若騰 體操個人全能誓復前失

中國奧運代表團今日繼續在多個項目衝擊金牌，其中剛在男子體操團體賽中飲恨得銀的中國體操隊，陣內的年輕隊長張博恆與「老大哥」肖若騰，今晚11時30分將會在男子全能決賽中再度披甲上陣，力求挽回面子。同日女子雙人10米台跳水，最佳拍檔陳芋汐及全紅嬋出手，誓為國家跳水「夢之隊」衛冕這項目金牌。

國家隊出戰體操男團項目，在大好優勢下，最終僅負日本，兩度犯錯的小將蘇煒德賽後連番向隊友致歉，28歲的肖若騰也坦承失望，但明白總要接受：「我心情很複雜，一想到這個結果，我就會哭。我覺得人生總是這樣，很奇怪；我哭，可能是覺得自己沒發揮好，感到非常遺憾。」