巴黎奧運各個項目進行得如火如荼，今屆奧運最佳圖片或最佳攝影師，卻儼然已名花有主。得主是：法新社攝影記者Jerome Brouillet。Jerome Brouillet，在大溪地拍攝滑水男子短板預賽時，「神捕捉」到巴西男神Gabriel Medina在空中漂浮的「超人」相片；Gabriel Medina當天拿到奧運紀錄的9.90分，殺入八強。可是，在網上成為熱話的卻是Jerome Brouillet。

Jerome Brouillet說：「現場環境一流，巨浪比想像的高。我和6名攝影師同坐一舟，我看不到巨浪裏的Gabriel Medina。突然，他現出身影，我合共按下4次快門，於是就出現這張相片。」他說。有人說圖片經過修輯，布羅利一笑置之：「這樣的相好易影！只要捕捉好時機，預測他出現的時間。這是不錯的圖片，但我相信同舟攝影師，下周就忘記它的存在。」

Jerome Brouillet也是滑浪者

金牌選手和金牌攝影師一樣，都懂得謙卑，因為他們知道一山還有一山高，這也是他們成冠軍的原因。Jerome Brouillet還有一個秘密，原來他本身也是一個滑浪者，「但我不肯定會不會冒險落水，因大溪地的浪好高。我寧願呆在船上，用鏡頭記下經典場面。」

這「神照」在網上瘋傳，被讚是今屆巴黎奧運最佳圖片，甚至是奧運史上其中一刻經典，甚至有網友笑言其藝術成分高到值得放入羅浮宮！

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