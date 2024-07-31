巴西排球員火影魂爆發　Darlan Souza發球前結印、手臂刺排球少年標語｜巴黎奧運

2024 年巴黎奧運男子排球項目賽事正如火如荼進行當中，在 27 日意大利對上巴西的比賽中，有眼尖網友意外發現巴西隊選手 Darlan Souza 在發球前的神祕手勢。這發球儀式無疑是《火影忍者》的結印，Darlan 的有趣習慣曾多次在運動賽事的轉播中被鏡頭捕捉到，結印已然變成了他的招牌動作，連在與adidas的合作貼文中，Darlan 都免不了要來個一手。
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Darlan 以其獨特的動漫愛好而聞名
Darlan Souza，2002 年 6 月 24 日出生於巴西里約熱內盧，高度為1.93米，扣球高度為3.7米，是巴西男子排球國家隊的主力選手，司職副攻手。他在 2022 年世界排球錦標賽中代表巴西奪得銅牌，並迅速成為球隊的核心人物。Darlan 年少成名，2018 年時，他帶領巴西贏得了南美 U19 錦標賽冠軍，並獲選為賽會最佳球員。
除了在場上的出色表現，Darlan 還以其獨特的動漫愛好而聞名。他的手臂上刺有《排球少年》中稻荷崎高校加油團的應援標語「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」，這顯示了他對日本動漫文化的熱愛。此外，他在發球前的結印手勢更是讓人印象深刻，這一動作源自於他對《火影忍者》的喜愛。
Darlan 的哥哥也在巴西國家隊中共同奮戰
Darlan 的哥哥 Alan Souza 也是一名排球選手，兩兄弟在巴西國家隊中共同奮戰。Darlan 曾在訪問中提到：「為國家隊付出是我的職責，有時候我覺得場上氣氛不佳，就會嘗試把氣氛帶起來。無論是落後 10 分還是 20 分，我都會大喊大叫，讓球迷感受到我們的努力，這樣就能為隊伍帶來顯著的改變。」
Darlan 的動漫魂不僅體現在他的刺青和發球儀式上，他還在社交媒體上分享了許多與動漫相關的內容，吸引了大量動漫迷的關注。他的這些舉動不僅為他贏得了球迷的喜愛，也讓他成為了排球界的一個獨特存在。
巴西男子排球隊今午3時對波蘭，8月2日對埃及，有興趣的球迷記得收看直播了。