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體育
2024-08-01 08:37:54

巴黎奧運｜巴西女足傳奇「金鋼腿」踢頭領紅　即時淚灑球場

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瑪達在比賽中施展「金鋼腿」。（x圖片）

瑪達在比賽中施展「金鋼腿」。（x圖片）

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巴西女足也有少林絕技「金鋼腿」？巴黎奧運女足C組最後一場分組賽，巴西以02不敵西班牙，其中隊中傳奇瑪達（Marta）在比賽中後段因一次高腳動作險些踢中對手的頭部，被球證以紅牌驅逐離場，瑪達即時流下英雄淚。

曾6奪世界足球小姐 世界盃史上入球王

現年38歲的瑪達為巴西女足傳奇人物，曾6度奪得世界足球小姐。奧運方面，她在2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會都獲得銀牌，兩次均不敵美國。同時，她在六屆世界杯一共出場23次，攻入17球，在男及女子世界盃上歷史上均為入球最多的球員。

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被罰紅牌後，瑪達即時淚曬球場。（路透社）

被罰紅牌後，瑪達即時淚曬球場。（路透社）

對西班牙的比賽中，瑪達被罰出場時，雙方還未開紀錄。不過，這記魯莽的「金鋼腿」就令瑪達和巴西付出代價。「狂牛兵團」及後成功把握人多優勢，憑卡絲迪露（del Castillo）和佩蒂拉絲（Alexia Putellas）先後破門，最後以20勝出，以首名出線。巴西雖然在3戰僅得3分，但仍以最佳第3名成績打入8強。不過，屆時瑪達將會面臨停賽。

巴西晉級後，將會面對主辦國法國；至於西班牙將會對哥倫比亞。

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佩蒂拉絲替西班牙鎖定勝局。（路透社）

佩蒂拉絲替西班牙鎖定勝局。（路透社）

加拿大雖上訴失敗 3戰全勝出線

另一方面，加拿大早前因為被指利用無人機收集對手新西蘭軍情，被國際足協（FIFA）在小組扣減6分，雖然他們上訴最終失敗，但仍憑在A3戰全勝下，以次名出線打入8強，將會面對德國。

奧運女足8強賽程

美國 v 日本

西班牙 v 哥倫比亞

加拿大 v 德國

法國 v 巴西

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