巴黎奧運｜巴西女泳手與男友私自去鐵塔拍拖　社交媒體貼相揭發被趕回國

巴西泳隊公布，隊中的22歲泳手Ana Carolina Vieira因為違反泳隊的規則被遣送回國，原因是她與男友及巴西泳隊成員Gabriel Santos被指未有遵守指引，私下在巴黎遊玩，並因為在社交媒體的相片而被揭發。

22歲的Ana Carolina Vieira，上屆也是巴西泳隊代表，不過她沒有出戰個人項目，只是擔任巴西在女子4x100米自由泳接力的其中一棒。根據巴西泳隊的領隊Gustavo Otsuka的聲明表示，二人是在上周五（26日）在未經准許下離開選手村，當中Gabriel Santos只獲得警告，但Ana Carolina Vieira就被更嚴厲處分，並被即時遣送回國。