巴黎奧運｜「夢之隊」的另類復仇　美國男籃挫南蘇丹取兩連勝

美國男籃103:86南蘇丹，以17分之差於巴黎奧運分組賽擊敗南蘇丹，「夢之隊」陣中六人得分上雙，其中艾迪巴約（Bam Adebayo）攻入全隊最高的18分，另外杜蘭特（Kevin Durant）得14分，而勒邦占士（LeBron James）獲12分。 一場看似毫無懸念的比賽，對「夢之隊」可能有一番意義，一切要從奧運前的熱身賽說起……

熱身賽狼狽險勝 「夢之隊」被質疑夢幻不再 為了備戰巴黎奧運，美國男籃在奧運前約戰不同對手作友誼賽，其中在兩週前（7月21日）與南蘇丹會師倫敦，進行友誼賽。正當所有球迷都以為「夢之隊」將會大勝一場，南蘇丹卻向全世界展示自己實力。 美國男籃於那一場比賽打得相當狼狽，及至最後20秒南蘇丹仍能領先1分，最終「夢之隊」憑著勒邦占士臨完場前8秒的一記上籃，才勉強以101:100擊敗對手。賽後不少球評網民對美國男籃的表現大為抨擊，認為「夢之隊」名過於實，於巴黎奧運摘金有危機。

即時睇勒邦占士熱身賽反勝上籃：

怨家路窄 美國奧運再遇南蘇丹 來到巴黎奧運，美國男籃與南蘇丹同組，兩隊於首輪分組賽皆取得勝利。美國男籃以110:84擊敗有祖傑（Nikola Jokic）坐陣的塞爾維亞；而南蘇丹則以90:79反勝波多黎各。 今場美國男籃再無手軟，半場已經遙遙領先55:36。即使第三節南蘇丹有所起色，追貼比分，但始終敵不過「夢之隊」的陣容深度，最終美國男籃以103:86擊敗南蘇丹，取得分組賽兩連勝。 巴黎奧運｜美國男籃旗開得勝 26分大勝塞爾維亞 杜蘭特9射8中取23分