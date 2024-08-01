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體育
2024-08-01 07:30:00

巴黎奧運｜「夢之隊」的另類復仇　美國男籃挫南蘇丹取兩連勝

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巴黎奧運｜「夢之隊」的另類復仇　美國男籃挫南蘇丹取兩連勝（美聯社）

巴黎奧運｜「夢之隊」的另類復仇　美國男籃挫南蘇丹取兩連勝（美聯社）

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美國男籃103:86南蘇丹，以17分之差於巴黎奧運分組賽擊敗南蘇丹，「夢之隊」陣中六人得分上雙，其中艾迪巴約（Bam Adebayo）攻入全隊最高的18分，另外杜蘭特（Kevin Durant）得14分，而勒邦占士（LeBron James）獲12分。

一場看似毫無懸念的比賽，對「夢之隊」可能有一番意義，一切要從奧運前的熱身賽說起……

﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 16_6.jpg 17_7.jpg ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月5日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

熱身賽狼狽險勝　「夢之隊」被質疑夢幻不再

為了備戰巴黎奧運，美國男籃在奧運前約戰不同對手作友誼賽，其中在兩週前（7月21日）與南蘇丹會師倫敦，進行友誼賽。正當所有球迷都以為「夢之隊」將會大勝一場，南蘇丹卻向全世界展示自己實力。

美國男籃於那一場比賽打得相當狼狽，及至最後20秒南蘇丹仍能領先1分，最終「夢之隊」憑著勒邦占士臨完場前8秒的一記上籃，才勉強以101:100擊敗對手。賽後不少球評網民對美國男籃的表現大為抨擊，認為「夢之隊」名過於實，於巴黎奧運摘金有危機。

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即時睇勒邦占士熱身賽反勝上籃：

怨家路窄　美國奧運再遇南蘇丹

來到巴黎奧運，美國男籃與南蘇丹同組，兩隊於首輪分組賽皆取得勝利。美國男籃以110:84擊敗有祖傑（Nikola Jokic）坐陣的塞爾維亞；而南蘇丹則以90:79反勝波多黎各。

今場美國男籃再無手軟，半場已經遙遙領先55:36。即使第三節南蘇丹有所起色，追貼比分，但始終敵不過「夢之隊」的陣容深度，最終美國男籃以103:86擊敗南蘇丹，取得分組賽兩連勝。

巴黎奧運｜美國男籃旗開得勝　26分大勝塞爾維亞　杜蘭特9射8中取23分

美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社） 美國男籃以17分之差大勝南蘇丹，豪取分組賽兩連勝。（美聯社）

勒邦占士賽後揚言　「只想拿金牌」

今場勒邦占士攻入12分，成為史上第三位為美國隊在國際賽上攻入超過300分的球員。這名年屆39歲的小前鋒接受訪問時表示，他對紀錄不在意，「說到底我只想贏，我來這裡是為了摘金的。」勒邦占士更盛讚一班夢之隊的後備球員，「我們有12名非常有實力的球員，今場後備球員幫助了我們贏得比賽，不論是進攻、防守都有極大貢獻。」

下場「夢之隊」將於8月4日凌晨12時15分，進行最後一場分組賽，對陣波多黎各。倘若順利取勝，將以C組首名出線八強。

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