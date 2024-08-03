巴黎奧運｜國際奧委會緊急維護性別爭議拳手：有人想控制誰是女性的定義

巴赫指控俄羅斯從奧運前就進行誹謗行為 由於有關的議題起源自由俄羅斯控制的國際拳擊協會（IBA）舉辦的世錦賽引發，而IBA與IOC一直在進行爭議。巴赫被問到會否有關事件是由俄羅斯試圖破壞奧運會而進行的操作，巴赫回應：「我們從俄羅斯方面，特別是從IBA看到，他們在奧運之前就已對法國、奧運會以及IOC進行誹謗的行為。」他再指：「他們就這連串事件的言論我不想重複，如果你想了解這個不被認證的聯盟的資訊可靠程度，你可以自行去看一下他們近期的行為並作出自己的判斷。」 巴赫表示，IOC不會再進行性別的測試，並指如果DSD（Differences in Sex Development，性發育差異）運動員及跨性別女性的護照列明為女性，他們會讓她們參賽。不過巴赫指：「我們不是在討論變性的議題。這是有關於一個女性參與女性活動。」他重申這也不是「DSD個案」。而目前其實IBA也沒提出有關檢驗的確實證據。 巴赫再指出：「這是關於一個女性參與女性的比賽。我想我已經解釋過很多次。我希望大家尊重這些女性。尊重她們作為女性，尊重她們作為人類，她們不像那些想製造混亂的人所想。」

IBA稱向退賽選手發獎金 至於IBA方面就表示，會向對希莉芙時退出的意大利拳手的卡蓮妮發放奧運最高級別的獎金，當中卡蓮妮可以獲得5萬美元，而她所屬的協會及教練亦有2.5萬美元。IBA主席的Umar Kremlev表示：「我無法看她（卡蓮妮）的眼淚。我對這種情況無法無動於衷，我可以保證我們會保護每位拳手。我不明白為何他們要殺害女子拳擊。只有合資格拳手才可以在擂台，確保安全。」 Umar Kremlev又指，IBA也會為被林郁婷擊倒的烏茲別克拳手提供支持。