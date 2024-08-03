巴黎奧運｜國際奧委會緊急維護性別爭議拳手：有人想控制誰是女性的定義

隨着阿爾及利亞拳擊選手希莉芙（Imane Khelif）與中華台北林郁婷的「性別爭議」持續，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）決定召開緊急記者會為事件作出澄清。
希莉芙與林郁婷都分別完成了首場比賽。在希莉芙的比賽，意大利的對手卡蓮妮（Angela Carini）被打傷鼻後宣布退賽，事後被解讀為對希莉芙參賽的不滿，事後卡蓮妮就此向媒體表示想向希莉芙道歉。而林郁婷亦在周五進行首場比賽，擊敗了烏茲別克的對手，而對手在賽後流淚，也再次被大造文章。加上希莉芙下一場的對手，匈牙利拳手哈莫莉（Anna Luca Hamori）在社交媒體質疑希莉芙的參賽，以及匈牙利奧委會向IOC發信抗議，國際奧委會決定盡快作出解釋平息風波。
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巴赫：她們出生成長護照上也是女性
巴赫在周末（3日）上午召開緊急的記者會，指針對兩名拳手的言論充滿仇恨言論並再次澄清二人參賽資格沒有問題。他向記者指：「讓這結束（爭議）更多是在於你們而不是我們。」他表示：「我們討論有關女子拳擊，我們有兩個拳手，出生就是女性、成長也是一個女性，護照上也說明是女性，並以女性參加比賽多年，這很清楚是女性。這亳無疑問她們就是女性。」
巴赫再指：「我們現在見到，是有人想控制誰是女性的定義。我們只能邀請他們出來，拿出科學理據介定誰是女性，以及一個出生、長大都是女性的人如何被介定為不是女性。如果他們拿得出證據，我們會調查，但我們不打算參與出於政治動機的文化戰爭。請容我說一下，現時在社交媒體充滿着以仇恨言論、挑釁以及欺凌所推動這議題的討論，這是完全不能接受。」
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巴赫指控俄羅斯從奧運前就進行誹謗行為
由於有關的議題起源自由俄羅斯控制的國際拳擊協會（IBA）舉辦的世錦賽引發，而IBA與IOC一直在進行爭議。巴赫被問到會否有關事件是由俄羅斯試圖破壞奧運會而進行的操作，巴赫回應：「我們從俄羅斯方面，特別是從IBA看到，他們在奧運之前就已對法國、奧運會以及IOC進行誹謗的行為。」他再指：「他們就這連串事件的言論我不想重複，如果你想了解這個不被認證的聯盟的資訊可靠程度，你可以自行去看一下他們近期的行為並作出自己的判斷。」
巴赫表示，IOC不會再進行性別的測試，並指如果DSD（Differences in Sex Development，性發育差異）運動員及跨性別女性的護照列明為女性，他們會讓她們參賽。不過巴赫指：「我們不是在討論變性的議題。這是有關於一個女性參與女性活動。」他重申這也不是「DSD個案」。而目前其實IBA也沒提出有關檢驗的確實證據。
巴赫再指出：「這是關於一個女性參與女性的比賽。我想我已經解釋過很多次。我希望大家尊重這些女性。尊重她們作為女性，尊重她們作為人類，她們不像那些想製造混亂的人所想。」
IBA稱向退賽選手發獎金
至於IBA方面就表示，會向對希莉芙時退出的意大利拳手的卡蓮妮發放奧運最高級別的獎金，當中卡蓮妮可以獲得5萬美元，而她所屬的協會及教練亦有2.5萬美元。IBA主席的Umar Kremlev表示：「我無法看她（卡蓮妮）的眼淚。我對這種情況無法無動於衷，我可以保證我們會保護每位拳手。我不明白為何他們要殺害女子拳擊。只有合資格拳手才可以在擂台，確保安全。」
Umar Kremlev又指，IBA也會為被林郁婷擊倒的烏茲別克拳手提供支持。