巴黎奧運｜加拿大女足主帥證詞「爆大鑊」：男足有一套完整間諜系統

今屆奧運女子足球項目的最大醜聞，加拿大女足派出無人機偷拍新西蘭隊的訓練。事後加拿大女足被重罰扣6分，而主帥派莉絲曼（Bev Priestman）及兩名助教被國際足協（FIFA）禁止接觸足球事務1年。在FIFA公布的有關證言之中，派莉絲曼稱這種間諜行為在加拿大早已存在，指認為排名前10的球隊都會這樣做，並指知道加拿大男足更有一套有系統的間諜方式。

加拿大足協拒為3人上訴

有關電郵是加拿大隊中的一位分析員，似乎是向派莉絲曼表達不願繼續進行間諜的工作，該名人員表示：「之後我會與Joey討論，並擴闊技術團隊並尋找解決方案。不過我想向你確認，在未來及即將開始的訓練營，不要再要求我滿足『間諜』的工作。我肯定你會尊重我的理由降感謝你的理解。」

在有關的文件又指，根據FIFA和加拿大足協的調查，有關的行為是由一個人發起，之後才由派莉絲曼接手進行。而加拿大部份媒體指這個人可能是前加拿大男女足的主帥，現時美職聯球隊FC多倫多主帥的希特文（John Herdman）。不過他在周三（7月31日）的訓練後否認參與過無人機的間諜行為：「我可以再次澄清，在世界盃、奧運、青年世界盃等頂尖賽事，都沒有進行這種行為。」FC多倫多對事件就表示，會等待深入的調查才會作出回應。而加拿大女隊最終在被扣6分下，在分組還是取得全勝晉級淘汰賽。而加拿大足協早前向FIFA上訴有關扣分問題，但沒有對派莉絲曼及兩名助教停賽的處分上訴。