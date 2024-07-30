巴黎奧運｜前NBA球員「華麗轉身」　首戰奧運即獲勝

前NBA球員的畢丁加（Chase Budinger）在36歲之齡首次出戰奧運，不過他是代表美國參與沙灘排球的比賽，並在男子分組賽的首戰擊敗東道主法國獲勝。

36歲的畢丁加曾經是NBA球員，在NBA比賽8個賽季後一度轉到歐洲「搵食」。在7年前從籃球退役，轉戰沙灘排球。而他今次也是首次以沙排球員身份出戰奧運。在周一（29日）的首場比賽，他與拍檣的米利斯伊雲斯（Miles Evans）以局數2:0擊敗東道主的法國代表，成功取得個人奧運的首場勝利。