巴黎奧運｜前NBA球員「華麗轉身」　首戰奧運即獲勝

前NBA球員的畢丁加（Chase Budinger）在36歲之齡首次出戰奧運，不過他是代表美國參與沙灘排球的比賽，並在男子分組賽的首戰擊敗東道主法國獲勝。
36歲的畢丁加曾經是NBA球員，在NBA比賽8個賽季後一度轉到歐洲「搵食」。在7年前從籃球退役，轉戰沙灘排球。而他今次也是首次以沙排球員身份出戰奧運。在周一（29日）的首場比賽，他與拍檣的米利斯伊雲斯（Miles Evans）以局數2:0擊敗東道主的法國代表，成功取得個人奧運的首場勝利。
與隊友分享NBA經驗
畢丁加在賽後表示：「我真的在嘗試利用我在大批觀眾前打籃球的經驗來讓自己冷靜。」他表示，在前往比賽的過程與拍檔分享自己當年首次在NBA上陣的經歷：「在巴士前來這裡時，我告知米利斯有關我第一場籃球賽，我當時有多緊張以及緊張對我的影響。」他表示：「我那場是3分2射0中，還有2個失誤，當中一次起手更是『air ball』，所以緊張影響我的發揮。」
對於自己在奧運的首勝，畢丁加表示：「這花了我6年時間，在花了很長的時間後，我終於達成這個目標，我可以參與奧運。而沒有比這個感覺更好。」畢丁加的組合在分組下一場，會是對荷蘭的組合，而在男子沙排項目，分組的前2名可以直接晉級16強，還有2隊最佳第3名可以晉級。其餘的第3名球隊就會進行遺材賽爭取返回淘汰賽。