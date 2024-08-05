巴黎奧運｜利里斯100米摘金成關鍵　美國反超中國獎牌榜登頂

在今日巴黎奧運的激烈角逐中，美國隊成功反超中國，以19金暫時領先於獎牌榜。美國在多個項目中獲得了突出成績，其中包括游泳、田徑男子100米等項目。
巴黎奧運｜祖高域男單封王 成「金滿貫」第五人
美國隊全面爆發 連奪多金展風采
美國隊在今日賽事中大放異彩。先在男子高爾夫球個人賽中奪金，強勢開局。此後，美國代表於女子公路單車賽再添一金；游泳方面，男子1500米自由泳，美國選手芬基（Bobby Finke）游出14分30秒67，為美國隊增添今日第三金，同時打破由孫楊保持了12年的世界紀錄。女子4x100米混合接力，美國以3分49秒63破世界紀錄奪金。當晚的男子100米決賽，更見美國速度與力量的展現，美國選手「遊戲王」利里斯（Noah Lyles）於決賽跑出9.79奪金，卡利（Fred Kerley）則跑出9.81秒摘銅，鞏固了美國在獎牌榜上的領先地位。
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中國隊繼續強勢 奪三金仍被反超
中國隊今日亦展現了其運動強國的實力，尤其在男子4x100米混合泳接力、男子吊環和乒乓球男單項目上，共獲得3金3銀2銅。可是利里斯為美國於男子100米摘金，令美國反超中國，登上獎牌榜首位。
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奧運獎牌榜爭霸戰
目前美國以19金、26銀、26銅領先，總計71枚獎牌。中國以19金、15銀、11銅位居第二，共計45枚獎牌。另外，香港則繼續以2金2銅總計4枚獎牌排在獎牌榜第20位。隨著奧運進程的深入，各國的金牌爭奪戰愈發激烈。美國和中國之間的領先競爭尤為引人注目，期待其在接下來的賽事中繼續創造佳績，力爭獎牌榜上的更高排名。