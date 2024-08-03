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體育
2024-08-03 16:20:34

巴黎奧運｜兩代網球男單「世一」爭金牌　祖高域決戰艾卡拉斯

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祖高域首次打入奧運決賽表現興奮。(路透社)

祖高域首次打入奧運決賽表現興奮。(路透社)

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巴黎奧運網球的男單決賽將上演夢幻對決，由24個大滿貫錦標得主的祖高域（Novak Djokovic），與21歲網球新星的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭奪金牌，這也是二人第一次打入奧運決賽。

37歲的祖高域雖然已是第5次出戰奧運，但過去從未在奧運打入過決賽，最多都是在2008年的北京奧運取得男單的銅牌，而自此3次在銅牌戰落敗，包括1次是去年東京奧運的混雙。在今屆他四強面對意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti），首盤先以局數6:4取勝，第2盤也更見輕鬆，再贏局數6:2，以盤數2:0晉身決賽，是他職業生涯首次打入決賽。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

祖高域賽後與支持球迷簽名。(路透社) 祖高域在男單打入決賽。(路透社) 祖高域在男單打入決賽。(路透社) 祖高域在男單打入決賽。(路透社)

至於他的對手是西班牙的艾卡拉斯，這位今年法國公開賽及溫布頓網球賽的大滿貫得主，雖然在男雙與偶像拿度（Rafael Nadal）八強止步，但在男單他在四強淘汰加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime）。

中國張之臻王欣瑜混雙得銀牌

在混雙的決賽，中國組合張之臻與王欣瑜雖然與捷克組合馬查（Tomas Machac）及仙妮亞科娃（Katerina Siniakova）打到第3盤以「搶十」分勝負，不過最後還是不敵對手，僅獲得銀牌。

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中國組合張之臻與王欣瑜在混雙取得銀牌。(路透社) 中國組合張之臻與王欣瑜在混雙取得銀牌。(路透社) 中國組合張之臻與王欣瑜在混雙取得銀牌。(路透社)

網球項目主要賽程：

8月3日06:00PM後（順序第3場）　女單決賽　鄭欽文（中國）　對　域姬（克羅地亞）
8月4日06:00PM後（順序第2場）　男單決賽　祖高域（塞爾維亞）　對　艾卡拉斯（西班牙）

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