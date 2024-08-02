巴黎奧運｜全紅嬋認喜歡「犯眾怒」男星　網民：跳水傷眼

7月31日，巴黎奧運跳水女子雙人十米台決賽中，中國選手陳芋汐及全紅嬋奪得金牌。賽後記者會上，全紅嬋害羞承認自己的偶像是頗受爭議的內地男星「黃子韜」，引發網友熱議。

網傳影片顯示，當有記者提問全紅嬋喜歡哪些明星，且為何給黃子韜送花籃時，全紅嬋立刻滿臉害羞，緊張到摀住自己的嘴巴，隨後向記者承認「我比較喜歡黃子韜吧」，並補充原因是覺得他很搞笑也很帥。

被踢爆戀情但拒絕承認

據公開資料，內地男星黃子韜今年31歲，2012年曾以南韓團體EXO出道，退團後回內地發展，並開設了經紀公司。

7月14日，黃子韜與旗下藝人徐藝洋官宣戀情，有網友批評黃子韜官宣過於高調，並嘲諷他未能複製鹿晗當年公開戀情的熱度，一度出現微博熱搜「以為自己是鹿晗嗎」力壓其官宣話題。

由於黃子韜此前多次被踢爆戀情但拒絕承認，不少粉絲對黃子韜亦粉轉路人甚至成為黑粉，表示追星多年對他十分失望。