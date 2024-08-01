巴黎奧運｜何詩蓓100米自摘銅　個人奪得兩面銅牌

香港「小飛魚」何詩蓓為香港再奪一銅！
巴黎奧運女子100米自由泳決賽，何詩蓓游出52秒33，最後總成績排第3，為香港再增添一面銅牌。何詩蓓較早前在200米自由泳已奪一銅，今屆個人成績以兩面銅牌完結。
0.01秒力壓奧卡拉瑾摘銅
準決賽以最快成績晉身決賽的何詩蓓於決賽位於第4線，勁敵奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）及積克（Shayna Jack）分別處於第3及第5線，史甸貝根（Marrit Steenbergen）則在第2線出戰。在首50米，何詩蓓排第2，在最後50米與美國的赫斯克（Torri Huske）和瑞典的史祖唐（Sarah Sjöström）大鬥法，最終以52秒33完成賽事，奪得第3名。而金牌則由史祖唐以52秒16贏得，赫斯克則以52秒29成績摘銀。值得一提的是，何詩蓓以0.01秒之差壓倒大熱奧卡拉瑾，保住銅牌。
再奪得個人銅牌的何詩蓓可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣150萬元，以作鼓勵。
巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅 為香港奪得今屆第二面獎牌
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
準決賽排首位入決賽
何詩蓓位於昨日舉行的準決賽第1組，同組有來自澳洲的自由泳好手積克（Shayna Jack）和荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）。
已奪200自由泳銅牌的她處於第6線，在首50米先落後，但隨後發力，最終游出52秒64，在小組及總成績也排第一打入決賽。
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何詩蓓第4面奧運獎牌
何詩蓓在周二凌晨（30日）舉行的200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，最後不敵游出1:53.27的奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan），排第3名，奪得銅牌。
她於上屆東京奧運在100米自及200米自由泳都成功摘銀，今屆於100米自及200米自再添兩銅，個人已奪得第4面奧運獎牌。
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行政長官李家超向何詩蓓和她的教練致以熱烈祝賀。李家超表示：「何詩蓓在今屆奧運會一直保持高水平表現，面對世界各地頂尖選手仍毫不畏懼，如今再下一城，締造佳績，我和全港市民都以她為榮。」文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示：「何詩蓓再下一城奪得銅牌，盡顯過人實力，我們感到非常欣喜，為她感到自豪。」