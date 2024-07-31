巴黎奧運｜何詩蓓黃鎮廷繼續征途 「鄧謝配」羽球混雙挑機世界冠軍

香港奧運代表團在今屆巴黎奧運屢創佳績，喜訊不斷，今日又會再有多位戰將分途出擊。其中羽毛球混雙王牌鄧俊文/謝影雪，以小組次名出線八強後，將在今晚深夜約2時20分硬撼去年世界賽冠軍、南韓的徐承宰/蔡侑玎，港人要繼續捱眼瞓為港隊傾力打氣！
賽前已鎖定出線資格的「鄧謝配」，於最後一場分組賽與日本組合渡邊勇大/東野有紗爭首名出線，過往雙方交手18次錄得2勝16負，港隊組合今仗全力求勝，無奈最終輸局數1比2，只能以次名出線。鄧謝配出線之後，將遇上去年在世界賽稱霸的南韓組合徐承宰/蔡侑玎，其中徐承宰更是雙打專家，去年在世界賽包攬混雙與男雙金牌，與蔡侑玎的組合實力強大。事實上，鄧謝配去年曾在中國大師賽與該南韓組合交手，最終輸局數0比2，今場當然不易打。
鄧謝配感謝香港觀眾捱夜支持
二人上仗賽後被問到有甚麼說話給香港觀眾，謝影雪說：「好多謝大家這麼夜都支持我們，好多都校定鬧鐘睇我們。雖然今日輸了，但我們都會繼續努力打好每一場波給大家睇。」鄧俊文則稱：「好多謝大家，應該好多人都要返工，多謝你們抽這麼寶貴的休息時間來支持我們，我們八強會再努力！」
鄧謝配的優勢在於小組賽中，同組的丹麥組合在賽事展開前退出，相對而言，二人較今戰的南韓組合少打一場，體力上佔優；加上在香港代表團今屆佳績的刺激下，說不定能在逆境中再闖關。鄧謝配若能打入四強，將會與馬來西亞組合陳堂傑/杜頤溈對南韓金元昊/鄭娜恩的半準決賽勝方，爭入決賽。
何詩蓓再出戰100米自由泳
另外，已經拿下女子200米自由泳銅牌的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨在女子100米自由泳預賽游出53秒02，以總成績第二名輕鬆闖入今日凌晨的準決賽，只要一切順利，將會在今晚深夜的決賽力爭金牌。至於失意昨晚乒乓球混雙銅牌戰的港隊乒球「老大哥」黃鎮廷，將收拾心情在今日6時於男單32強挑戰2號種子、中國名將樊振東，全力爭取爆冷闖關。