巴黎奧運｜何詩蓓黃鎮廷繼續征途 「鄧謝配」羽球混雙挑機世界冠軍

香港奧運代表團在今屆巴黎奧運屢創佳績，喜訊不斷，今日又會再有多位戰將分途出擊。其中羽毛球混雙王牌鄧俊文/謝影雪，以小組次名出線八強後，將在今晚深夜約2時20分硬撼去年世界賽冠軍、南韓的徐承宰/蔡侑玎，港人要繼續捱眼瞓為港隊傾力打氣！

賽前已鎖定出線資格的「鄧謝配」，於最後一場分組賽與日本組合渡邊勇大/東野有紗爭首名出線，過往雙方交手18次錄得2勝16負，港隊組合今仗全力求勝，無奈最終輸局數1比2，只能以次名出線。鄧謝配出線之後，將遇上去年在世界賽稱霸的南韓組合徐承宰/蔡侑玎，其中徐承宰更是雙打專家，去年在世界賽包攬混雙與男雙金牌，與蔡侑玎的組合實力強大。事實上，鄧謝配去年曾在中國大師賽與該南韓組合交手，最終輸局數0比2，今場當然不易打。