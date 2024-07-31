周二(30日)舉行的巴黎奧運乒乓球混雙決賽，世界第一國家隊組合王楚欽與孫穎莎組合以局數4:2，擊敗北韓「神秘之師」李正植與金琴英奪得金牌，但賽後二人展示國旗慶祝時傳媒一湧而上，王楚欽原放在場邊的球拍懷疑被其中一名攝影師意外踩斷，令他一度情緒激動要求投訴，及後經教練安撫後，認為對方不是故意，但需要使用後備球拍出戰單打和男子團體賽，球迷擔心會因而影響表現。
【7月31日更新】踩斷球拍事件似乎真的對王楚欽有極大影響，身為頭號種子的他於今日(31日)出戰單打32強，竟以局數2:4不敵瑞典球手、19號種子莫雷加爆大冷出局。王楚欽在首局打到「刁時」輸10:12，第二局再輸7:11。雖然他連贏第三及第四局(11:5、11:7)扳平局數2:2，但之後再輸多兩局9:11及6:11，莫雷加晉級時感到難以疊信。
王楚欽賽後表示，昨天球拍被踩壞時心情受到一定影響，但絕非今天輸波的理由，「手感沒有不同，都是自己的球拍。還是自己的發揮出了很多問題，犯了很多錯誤，才導致今天的失敗。」
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現場影片可見，當王楚欽與孫穎莎舉起國旗時，身後一批攝影記者衝上前面拍攝，王楚欽放在一旁行李內的的球拍意外被踩斷。教練即時上前撿起球拍，王楚欽得悉後神情失落及相當不滿，情緒激動問教練「這不能舉報嗎？」，並向現場人員投訴，教練無奈的說：「舉報也沒用」；其後王楚欽受訪承認當時自己有點失控，他無奈地說：「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為甚麼會這麼做，但是發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」不過，他認為在大型賽事不該發生這種事情，「當時可能他們也不是故意的，但是我覺得確實作為一個奧運會的攝影師，而且是場內的，他們不應該出現這樣的素質和舉止。」
網民憑影片起底懷疑涉事攝影師背心編號
事件令中國球迷十分憤怒，賽後已擔心會影響他接下來的單打和男子團體賽的表現，「誰踩的？這麽不小心，難道不知道這對於運動員來說有多重要嗎？」、「踩可以是不小心的，但是不道歉就是故意的了」，亦有網民憑影片起底懷疑涉事攝影師的背心編號。
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後備球拍出戰單打 需調整心理關口
內地媒體安慰球迷稱，王楚欽之前也曾贏球後拋出球拍，也有輸球後怒摔球拍的行為，因此主力球拍壞了也不見得是大事，關鍵還是實力和狀態。後面的男子單打和男子團體兩項比賽，相信他還是會有出色發揮。內地乒乓球記者李武軍表示，每名球員都是一塊主拍外加兩至三塊的備用拍交替進行適應訓練，差別不大，但到了特定時期特定場景下，差別就會很大了，認為王楚欽心理上對主拍依賴程度還是很大的。所以接下來用後備球拍，需要過心理關口。