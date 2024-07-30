巴黎奧運｜中國體操男團失誤被日本逆轉 名宿陳一冰提前慶奪金成笑柄

陳一冰刪除舊POST並道歉 決賽進行時，中國隊在前5個單項取得巨大優勢，看似幾乎宣告金牌已落袋。正在觀賽的陳一冰還沒等到比賽結束就搶先在微博發文：「提前慶祝中國體操男團奪得巴黎奧運男團冠軍，12年後再度回歸第一，祝賀，為師弟們感到驕傲，後面應該會有更多獎牌了。」陳一冰及後再發文表示：「好多人問我為何還沒比完就奪冠了，從日本隊的橋本馬鞍上掉下來，到中國隊劉洋的15.5就勝負已分，高手過招只需一瞬間，我的預言來自我的專業。」

然而最後中國意外於單槓項目失手牌，遭日本隊逆轉僅獲銀牌。陳一冰即被網民批評，相關話題「陳一冰半場開香檳」也衝上微博熱搜，有人批評「哥們說實話，你發的微博都挺沒腦子的。」陳一冰及後將先前兩篇慶祝文刪除並道歉，「12年了…在大比分領先的情況下，我確實沒想到會這樣，我就是想要看到男團奪冠！師弟們別哭，看你們眼中有淚的那種不甘，我真的很難過，對不起大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻，把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」他強調銀牌同樣值得祝賀，亦請體諒每一位運動員，希望師弟們盡快調整好狀態，於單項比賽繼續加油。