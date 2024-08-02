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體育
2024-08-02 14:10:34

巴黎奧運｜中國鄭欽文四強擊敗施維雅迪　張之臻王欣瑜混雙同晉決賽

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鄭欽文在女單四強擊敗施維雅迪。(路透社)

鄭欽文在女單四強擊敗施維雅迪。(路透社)

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巴黎奧運的網球項目，中國選手分別在女單及混雙打入決賽。其中在女單的四強，中國的鄭欽文以盤數2:0擊敗頭號種子，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek），並中止對手在羅蘭加洛斯的25場連勝走勢，而鄭欽文亦是首位打入奧運網球單打項目決賽的中國球手。至於在混雙，張之臻與王欣瑜的組合，亦成功打入決賽。

過去4次贏得法國公開賽冠軍的頭號種子施維雅迪，在巴黎的紅土場必須佔有優勢，她對上一次在這個場地輸波，已是2021年。不過中國的鄭欽文在首盤就先以6:2贏出，第2盤雖然施維雅迪奮力還擊，但仍然再輸多盤5:7，最終鄭欽文以盤數2:0擊敗波蘭「一姐」晉身決賽。這是首次有中國球手打入奧運網球單打項目的決賽。鄭欽文決賽的對手，會是來自克羅地亞的域姬（Donna Vekic）。

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鄭欽文打入奧運女單決賽。(路透社) 施維雅迪將轉戰銅牌賽。(路透社) 鄭欽文打入奧運女單決賽。(路透社)

張之臻王欣瑜決賽對捷克組合

至於在混雙方面，中國的張之臻亦與王欣瑜在四強，淘汰荷蘭的組合高賀夫（Wesley Koolhof）與舒侯絲（Demi Schuurs）。以後補身份出賽的中國組合，雖然首盤以2:6的局數落後，但之後的一盤以6:4的局數將盤數追平，並在最後「搶十」之中，以10:4的分數淘汰對手。張之臻與王欣瑜決賽的對手，是捷克組合的馬查（Tomas Machac）及仙妮亞科娃（Katerina Siniakova），二人在晉級過程淘汰過頭號種子的德國組合。

過去中國的李婷及孫甜甜曾在2004年的奧運奪得過女雙的金牌，而這將是再次有中國代表打入奧運雙打的決賽，不過混雙也是首次。

張之臻與王欣瑜打入混雙決賽。(路透社) 張之臻與王欣瑜打入混雙決賽。(路透社) 張之臻與王欣瑜打入混雙決賽。(路透社)
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