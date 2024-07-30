FM財自 | 港股再現失落週期節奏特色

今天7月30日乃香港各指數期貨及期權的7月結算日。（資料圖片）

週一（7月29）港股上升，中午前恒指已升逾300點，ATMXJ升近2%至5％，阿里巴巴是表現最好的恒指及科指成份股，最高至77.3元升逾5%，收市收窄升幅在76.6元；另外舜宇光學再跌近3%，展現連續9天陰燭之下的九陰真經，是表現最差的恒指及科指成份股，恒指週一升217點收在17238。

恒指上周五才跌破波段底，最低至16927，週一即反彈，然而今天（7月30日）又向下跌回17000點附近，自19706開始的下跌波段以來，每次破底的反彈幅度皆超過五百點，昨天最高反彈至17359，這次連500點也不到，今天又跌回17000點水平。