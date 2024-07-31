BIZ勝派丨靈活旅遊趨勢 謝絕趕客支付 專業旅運以Airwallex環球收付款方案 勁慳99%交易成本兼全方位接觸客戶

以「自由行專家」見稱的專業旅運，可謂千禧年代業界「潮牌」。然而環球數碼轉型，網上一站式旅遊玩樂平台湧現，競爭激烈；而疫後大眾出遊習慣改變，如付款流程、業務依賴本港出遊客戶等，公司營運模式變得不合時宜。專業旅運董事總經理Kelvin Ko表示多得Airwallex環球收付款方案，顧客可從即時通訊app收取付款連結，瞬間完成交易，為企業成功開拓客源之餘，更能大減99%交易成本支出。資金重投業務發展，令專業旅運可更專注擴展國際市場。

全球數碼化令旅客的支付喜好出現變化，這跟Airwallex聯合旅遊市調Skift Research共同發表《最新旅遊業付款趨勢及科技》相吻合。研究顯示88%受訪旅遊業高層認同亞洲客戶採用本地流動支付與點對點支付方式已迅速普及，66%更認為現有低效支付系統對利潤造成高達10%損失。Kelvin認同並補充：「透過專業旅運預訂假期套票的顧客，由於交易金額較大，客人須親身前往門市預繳。這種支付障礙易令Y世代和Z世代顧客卻步，嚴重影響盈利和增長潛力。」Airwallex團隊建議採用Airwallex網上收單功能，容許專業旅運官網向顧客提供包括信用卡及AlipayHK的安全支付網關；加上一鍵收款功能，銷售團隊可透過即時通訊行銷手法，向有意購買套票的顧客直接傳送支付連結，有效提升交易成功率，降低無效訂單數量，加速業務的數碼增長。

網上平台令旅遊業跨境交易變得常見，調查發現近四成受訪高層指一半收入來自環球客戶的付款；75%受訪業界更稱逾25%收入來自跨境付款，88%指經常使用外幣向供應商或銷售商付款。專業旅運也不例外，如果環球支付不靈活，將影響商機，窒礙拓展新市場供應商或銷售商網絡。「我們會以企業信用卡向供應商支付，惟傳統銀行申請程序繁複，難得有一張企業卡都要多個部門共用，令管理層難以追蹤部門開支，詐騙風險亦會大增，影響企業財務誠信。」Kelvin指選用Airwallex雲匯Visa卡，最快一分鐘內創建虛擬卡，各部門主管可獨立支付相關旅遊供應商，如酒店住宿和導遊領隊，部門主管均可根據團隊步伐進行支付，提升生產力。「每張虛擬卡還可設定消費額和使用限制，公司財務管理更清晰。」他補充。

Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold認為，透過綜合且可拓展的支付解決方案，旅遊業界可減少管理跨境交易引致的成本和障礙。

零國際交易費用 助公司拓展國際市場

與遍布全球供應商緊密合作，搜羅好玩人氣旅遊產品，專業旅運才能建立龐大的遊樂服務組合。原來旅遊業面對不同市場的付款需求、外匯費用，並向不同地區供應和銷售商付款，逾半受訪高層指現有支付及金融基礎設施面臨挑戰；67%更認同跨境支付因匯率波動而變得更複雜。Kelvin補充，「幸好Airwallex提供$0國際交易費用，換匯匯率比傳統銀行優惠便宜，令我們勁慳99%交易成本支出，當中節省高達80%換匯費用，有助公司拓展國際市場。」Airwallex的企業客戶可按銀行同業匯率兌換外幣，意味著他們可於全球業務交易中享受領先市場的匯率。

Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold認同調查結果。他總結：「數碼化令旅遊業日益依賴快速無縫的跨境支付方案，務求每個接觸客戶的渠道，超越顧客期望，而綜合支付及環球金融服務至關重要，助企業開拓海外市場。」

(特約)