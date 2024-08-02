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財經
2024-08-02 10:46:00

AAPL｜蘋果季績勝預期惟iPhone總銷量跌　大中華區銷售跌6.5%

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AAPL｜蘋果季績勝預期惟iPhone總銷量跌，大中華區銷售跌6.5%。

AAPL｜蘋果季績勝預期惟iPhone總銷量跌，大中華區銷售跌6.5%。

蘋果（美：AAPL）公布第二季季績，盈利錄得214.5億美元，按年升約8%，每股經調整盈利1.4美元；收入恢復增長5%，增至857.8億美元創新高，兩者均勝預期。每股股息則維持於25美仙。

蘋果股價全日跌1.68%收市，報218.36。盤後交易時段蘋果表現反覆，曾跌近3%。

 

iPhone及Mac總銷售均跌

以上季各款產品計算，iPhone總銷售下跌0.9%至約393億美元；iPad總銷售升近24%至71.6億美元；可穿戴設備、家居及配件總銷售跌逾2%至近81億美元，3項的總銷售均較市場預期高；Mac總銷售則跌約29%至70.1億美元，遜預期。

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大中華區銷售跌6.5%

各地區銷售方面，亞太區其他地方銷售增13.5%至63.9億美元，意味印度地區增長力量；歐洲銷售增長8.3%至218.84億美元；美洲銷售增6.5%至376.78億美元；日本銷售增5.7%至50.97億美元；不過，僅大中華銷售跌6.5%至147.3億美元，跌幅較前一季的8.1%有所收窄，跌幅亦超預期。

蘋果財務總監：匯率影響大中華市場銷售

財務總監Luca Maestri接受外電訪問表示，iPhone業績已較其之前預期好，指若撇除匯率影響，大中華市場銷售跌幅其實不足3%。他又認為，構建及運行人工智能（AI）應用的成本有時很高，但集團仍保持非常好的毛利率。

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而行政總裁庫克表示，蘋果將繼續於人工智能技術上進行重大投資，以保持在人工智能個人電腦競爭中的領先地位。他稱，正在加速開發新的AI PC芯片，儘管對當前利潤造成影響，但有助於未來公司的發展。