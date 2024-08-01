香港6月零售額按年跌逾一成，政府：零售活動有回穩迹象。

政府統計處周四（8月1日）發表最新零售業銷貨額數字，2024年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，較去年同月下跌9.7%。2024年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌11.4%。與2023年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。

在今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%，該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較去年同月上升5.2%；2024年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升20.2%。與2023年同期比較，今年首6個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.3%。