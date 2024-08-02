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財經
2024-08-02 18:38:00

香港電訊HKT：11月8日終止2G服務　通訊局稱同意終止(更新)

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香港電訊HKT：11月8日終止2G服務　頻譜資源將重新調配

香港電訊HKT：11月8日終止2G服務　頻譜資源將重新調配

香港電訊HKT（6823）宣布，因應市場對2G服務的需求下降，將於今年11月8日終止提供2G服務。現時用於2G網絡的頻譜資源將會重新調配。

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HKT：涉及900兆赫和1800兆赫

香港電訊的5G客戶數量於2024年上半年增加超過20%，滲透率達後付客戶總數的46%。與此同時，使用2G服務的客戶人數持續下降，截至今年4月僅佔其流動通訊客戶總數的0.36%。為更有效運用頻譜資源，目前用於提供2G服務的部分，包括900兆赫和1,800兆赫頻段在內的頻譜將會重新調配。

將為未計劃升級客戶提供安排

香港電訊指，現有的2G服務於11月8日全面終止前將維持正常運作，並為未有計劃升級的客戶提供適切安排。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，公司致力推動5G發展，並將繼續發揮自身網絡資源和專業的優勢，提供高速、低時延的網絡體驗，滿足客戶與日俱增及不斷變化的需求。

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通訊局：同意HKT終止2G服務

而通訊局亦宣布，已就HKT申請於今年11月8日終止提供第二代流動（2G）服務給予事先同意。
 
通訊局指，根據HKT的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條批准是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括HKT現時沒有向任何客戶提供2G服務計劃、受影響的客戶（即仍在使用2G手機／裝置連接HKT網絡的客戶）所佔比例極低，以及HKT已為受影響客戶提供支援服務例如更換手機／裝置的優惠方案，並為選擇不更換手機／裝置的客戶作出合理的終止服務安排，亦已充分提前通知他們和提供客戶服務支援。

另外，通訊局已要求HKT須於預定的服務終止日期前繼續維持令人滿意的2G服務。