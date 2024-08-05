連沽七季｜蘋果持倉削半套現4千億 巴菲特加速沽貨 回購大縮

美國股市近日大冧之際，有美國股神之稱的巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)上季已加速沽貨套現，並意外地將第一大持倉的蘋果股份拋售近半，為連續7個季度淨減持股票之餘，集團現金水平亦再創新高；現金滿瀉的巴郡不但未見出手物色新投資，上季回購額度更按季縮近九成。市場憂慮巴郡的行動會令本已紛亂的美股投資情緒雪上加霜。

上季拋售755億美元股票

巴郡截至6月底止季度的蘋果持倉規模，累減逾500億美元(逾3,900億港元)，最新持倉規模為842億美元，相當於蘋果已發行股權約2.6%，推算涉及出售的股份約3.9億股，佔其蘋果持倉一半。連同蘋果及其他股份，巴郡上季合共出售755億美元股票，在出售股份中產生472億美元稅後已實現收益。