股神手影｜巴郡上季蘋果持倉削半 套現3900億 現金再創新高

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)公布6月底止第二季季績，並透露上季大手減持蘋果股份，套現逾500億美元(約3,900億港元)，最新持倉規模為842億美元，相當於蘋果已發行股權約2.6%，並因而產生巨額投資利潤。市場估算，巴郡上季涉及出售蘋果股份約3.9億股，佔其蘋果持倉一半。連同蘋果及其他股份，巴郡上季合共出售755億美元股票，在出售股份中產生472億美元稅後已實現收益。
巴郡於2016年起投資蘋果，並在去年年底開始沽售。蘋果上周五收市報219.86美元，升0.7%，較巴郡投資前更累升約8倍。
連續7季減持股票 拋售速度加快
巴郡已連續7個季度減持股票投資，今次大手拋售蘋果，更令減持速度加快，並再巴郡的現金水平創歷史新高，至2,769億美元，按季多880億美元，當中2,346億美元為國債。分析相信，巴郡近年大手減持投資的原因之一，是預計未來數年的資本利得稅會提高。事實上，巴郡近周亦持續減持美國銀行股份，並出現連續12個交易日合共沽出38億美元的情況，令其美國銀行持倉減少1個百分點，至12.1%。
目前巴郡五大持倉股份已佔總投資規模72%，分別為蘋果(842億美元)、美國銀行(411億美元)、美國運通(351億美元)、可口可樂(255億美元)及雪佛龍(186億美元)。
上季國債利息收入26億美元
在拋售股份的同時，巴郡在國債的投資回報亦持續上升，上季國債利息收入26億美元，去年全年則為80億美元，超過在2,850億美元規模的股票投資組合中，所獲得的54億美元股息。
第二季營業利潤多15% 保險亮麗
業績方面，巴郡上季營業收入116億美元，按年多16%，按季則增3.6%。佔營業收入近半的保險業務。集團上季營業利潤116億美元，按年多15%，當中保險承保利潤22.63億美元，多81.5%；鐵路公司BNSF經營溢利12.27億元，按年下降2.9%。至於巴郡上季純利為303.48億美元，少15.5%。