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財經
2024-08-02 09:55:35

美股｜衰退擔憂道指跌494點　VIX恐慌指數飆上3個月新高

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美股｜衰退擔憂導致美股隔晚急瀉。(資料圖片)

美股｜衰退擔憂導致美股隔晚急瀉。(資料圖片)

美國上周新申領失業援助人數增加1.4萬人，升至24.9萬人，多過市場預期，而美國7月ISM製造業PMI為46.8，顯著遜預期，萎縮幅度創8個月最大，數據加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂。隔晚美股三大指數迎來8月「開門黑」，高開後全線下挫，道指最多跌740點，收報40347.97，跌494.82點；納指跌405.25點，跌幅2.30%，報40347.97點；標普盤中一度跌2%，收市跌75.62點，跌幅1.37%，報5446.68點

VIX恐慌指數收漲超13%，飆上3個月新高。 美國10年期國債收益率跌穿4%。 避險資金推高美國國債，美國7至10年期國債升至96.19美元。

美國10年期國債收益率跌穿4%

避險資金推高美元和歐美國債，美國10年期國債收益率跌穿4%，報約3.97%，爲2月份以來首次。至於反映市場對未來股市的擔憂程度的VIX恐慌指數亦飆上3個月新高，收漲13.81%，報18.62。羅素2,000指數亦收跌3.03%。

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芯片股幾乎全線崩潰

「科技七雄」除Meta在業績報告發布次日漲4.82%外，其餘全線下跌，蘋果(APPL)大中華區收入降超預期，跌超1%；亞馬遜(AMZN)二季度營收和下季指引不佳，令盤後跌超6%。當中。其中一直支撐美股的芯片股幾乎全線潰敗，Nvidia輝達跌超6%，報109.21美元，AMD跌超8%，已抹去業績後漲幅，報132.54美元。

此外，英特爾(INTC)第二季度業績營收為128億美元，同比下降1%，淨收入暴跌85%，至8,300萬美元，宣布裁員1.5萬人，股價在盤後狂泄約20%，

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