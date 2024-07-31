環球新材國際：新佈局帶來新憧憬

上周二 (7月23日) 起港股見振盪，自當日起恒指連續四日見陰燭，累跌逾610點，險守萬七關口收市，拖累港股通的優質股份亦見受壓，反而成為追求中長線資本增值投資者的吸納時機。環球新材國際 (6616.HK) 是其中之一，掌握了領先的合成雲母和珠光材料關鍵核心技術，擁有多項核心專利，為國內珠光材料及合成雲母行業龍頭。

股份獲大量內地投資者垂青 公司產品廣泛應用於塗料、汽車面漆、化妝品和航空航天等眾多領域；現已形成覆蓋全球主要國家的市場行銷網路，產品出口到全球150多個國家和地區。回看在資本市場現況，從2024年7月24至26日股價受壓無阻投資者進場意欲，連續三日南向資金均見增持股份，截至7月26日收市，港股通共持有環球新材國際超過2.28億股，佔已發行股數達18.42%。另可留意公眾持股量約5.87億股，意味著街貨量近四成透過港股通持有，間接反映股份獲大量內地投資者垂青，筆者留意此現象有跡可尋。

近年榮獲多項國內外殊榮 本月上旬集團發佈好消息，於香港資本市場高端財經雜誌《中國融資》聯合香港其他七大權威金融機構主辦的「2023年中國融資大獎」頒獎典禮上，環球新材國際榮獲「最佳ESG表現獎」，表揚集團在環境、社會和治理方面的努力和成就，證明獲得業界高度認可。 事實上，集團在去年已獲多個獎項，包括「國家級綠色工廠」稱號、EcoVadis金獎，以及中國500最具價值品牌等。其中EcoVadis的評級更覆蓋了200多個行業和190多個國家，所於國際權威評級機構。此外，隨著全球環保法規加強，環保型珠光材料的發展得到政策支持，故此環球新材國際的潛價值不容忽視。