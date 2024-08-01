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財經
2024-08-01 18:15:00

日本大阪燒店「鶴橋風月」香港開首店　投資推廣署：向海外投資者宣傳香港優勢

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日本大阪燒店「鶴橋風月」香港開首店。(投資推廣署)

日本大阪燒店「鶴橋風月」香港開首店。(投資推廣署)

繼日本拉麵品牌「町田商店」正式落戶香港後，再有日本餐飲品牌看準香港商機赴港開分店。投資推廣署宣布，Idea有限公司與永旺（香港）百貨有限公司達成合作協議，在香港開設首間大阪燒專門店「鶴橋風月」，繼續拓展海外業務。

日本大阪燒店「鶴橋風月」香港開首店。(投資推廣署) 日本大阪燒店「鶴橋風月」香港開首店。(投資推廣署)

鶴橋風月：讓大阪燒能媲美其他日本傳統美食

投資推廣署署長劉凱旋表示，投資推廣署與世界各地的經貿辦緊密聯繫，合力向海外投資者宣傳香港優勢，是次很高興與東京經貿辦促成日本與香港餐飲公司的合作，會繼續與各經貿辦緊密聯繫，為來自世界各地的海外公司提供更多關於香港營商環境的資訊，跟進他們的需要，提供適切的協助，讓他們順利在香港營運。

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Idea有限公司高級董事總經理内田昌之表示，大阪燒的精髓在於傳統醬汁，未來會為香港店製作我們品牌原汁原味的醬汁，並由日本以冷凍方式直運麵條到香港，務求讓香港顧客能夠品嚐與日本店一樣美味的地道大阪燒；亦希望利用香港的國際地位向全球推廣大阪燒，讓大阪燒能夠媲美其他日本傳統美食，與壽司和拉麵同樣深受歡迎。

鶴橋風月為日本擁有超過70年歷史的大阪燒專門店，採用新鮮材料，並以健康烹調方法製作口味獨特的大阪燒，在日本擁有72間分店，並在美國、韓國、泰國及台灣設有8間門市，新開幕的香港店位於荃灣AEON STYLE，是公司第81間門市。

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