日圓重上5.23港元 市場炒美息降 日息升

美國聯儲局周四凌晨宣布議息結果，雖然維持息口不變；但市場憧憬9月減息「勢在必行」，甚至年底前或連環減息。消息推升日圓、震散日本股市。圓匯一度升上148.5水平，每百日圓兌港元也升上5.23；日圓高企，恐削弱日企競爭力，日本的出口概念股受壓，松下(Panasonic)暴跌7.6%；日經指數大跌近千點或2.5%。

聯儲局雖然維持息口在5.25厘至5.5厘區間不變，但主席鮑威爾提及，只要經濟數據和經濟展望、對控制通脹的信心和保持堅實勞工市場之間，能維持均衡，減息最快在9月納入議程。市場心態樂觀，認為減息幾無懸念，令美元向下、美股造好。