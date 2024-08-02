日圓重上5.23港元 市場炒美息降 日息升

美國聯儲局周四凌晨宣布議息結果，雖然維持息口不變；但市場憧憬9月減息「勢在必行」，甚至年底前或連環減息。消息推升日圓、震散日本股市。圓匯一度升上148.5水平，每百日圓兌港元也升上5.23；日圓高企，恐削弱日企競爭力，日本的出口概念股受壓，松下(Panasonic)暴跌7.6%；日經指數大跌近千點或2.5%。
聯儲局雖然維持息口在5.25厘至5.5厘區間不變，但主席鮑威爾提及，只要經濟數據和經濟展望、對控制通脹的信心和保持堅實勞工市場之間，能維持均衡，減息最快在9月納入議程。市場心態樂觀，認為減息幾無懸念，令美元向下、美股造好。
亞洲貨幣如日圓、人民幣紛紛向上。美元兌日圓升上148.5水平，每百日圓對港元升上5.23，對比周三收市為5.18；離岸和在岸人民幣都升見7.2水平。
市場預期，9月美國有86%機會減息，甚至11月和12月繼續連環減息機會超過六成。而日本央行則有機會繼續加息。瑞銀首席日本經濟學家足立正道預計，日本10月會再加息25點子至0.5%；甚至不排除9月加息的可能性。景順投資認為，考慮到聯儲局可能在今年底前減息數次，日圓匯價料繼續溫和升值。至於港息，東亞銀行首席經濟師蔡永雄預料，由於香港過去沒有跟足美國加息，減息也會較美國略為延遲。