日圓匯率走勢｜日圓轉強重越149水平，日股受壓瀉千點。

不過，受到日圓大幅走高，日本股市卻跌逾千點。日經平均指數開市已跌穿39,000關，隨後跌勢轉急，曾失守38,000關，低見37,737點，最多瀉1,363點。日股半日收報38,094點，跌1,007點，跌幅2.58%。

日圓匯率受惠加息轉強，日圓繼周三（7月31日）升1.8%後，周四（8月1日）再升至4個半月高位，一度高見148.82，暫回落至149.58至149.61水平；而每百日圓兌港元報5.233至5.26算。

日本央行日前宣布加息，利率區間升至約0.25厘，市場預期，日本在年底前或再加息，目前日本短期利率接近2008年12月的0.3%附近水準。

分析：日央行若偏鷹派 美元兌日圓會上漲

有分析指，美元兌日圓逐漸轉向155以上水平的可能性較大。安本多元資產投資總監周鈺添表示，日圓在7月的強勢，會隨著日本財務省較早前可能在低於預期的六月美國CPI之後作出干預，美元兌日圓從162水平回落。

他又指，隨著日本央行將政策利率提高到25個基點，將為重新參與美元兌日圓套利交易提供更好的切入點。依照過去往績，無論日本央行加息與否，如非央行對未來加息步伐的指導明確偏鷹派，美元兌日圓通常都會上漲。