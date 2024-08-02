意外收縮｜官方財新數據均收縮 PMI驚嚇 中港股8月開局弱

內地製造業數據遠遜預期！繼周三中國官方公布上月製造業採購經理指數(PMI)連續3個月收縮後，昨財新中國製造業PMI亦意外由6月的擴張轉為收縮，為9個月來首次跌穿榮枯線，同時亦為9個月最低。分析普遍認為，中央有必要加大刺激政策的力度。受疲弱數據影響，中港股昨8月開局齊齊向下走。
財新中國PMI上月錄49.8，較6月的擴張水平、即51.8少2個百分點，亦遠較預期的51.5遜色，並為2023年10月後首次錄進入收縮區間，反映供應高於需求的格局。至於國統局周一公布的上月製造業PMI錄49.4，按月少0.1個百分點。
就業指數連續11個月收縮
分類數據看，生產指數連續9個月擴張，不過上月只略高於擴張線，即生產擴張幅度限；需求方面則見弱勢，客戶削減預算，令最近新接業務總數下降，新訂單指數錄得去年8月以來首次收縮。不過，外需維持增長，新出口訂單連續7個月增長，但增速見放緩。就業指數方面，上月錄得連續11個月收縮，但只稍低於榮枯線，調查顯示有企業為應對後續工作量而增加人手，但亦有企業為新接業務量減少而壓縮人手，兩者幾乎相抵銷。
財新智庫高級經濟學家王喆指，上月製造業樂觀情緒略有回升，但內地有效需求不足、市場樂觀預期不強仍為目前最明顯問題。他認為，穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落力見效，更大力度激發市場活動及內生動力應為近政策工作的重點。
恒指受制牛熊線 港股通吸資84億
中港股昨窄幅走弱，上證綜合指數反覆走低6點或0.2%，報2,932點。恒生指數全日高低波幅160點，收市反覆跌39點或0.2%，報17,304點，持續受制在俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處17,408點)之下，主板成交額再不足千億元，昨錄940.5億元，大市沽空率17%。
港股通連續兩日吸資，滬深合共淨買額83.77億元，當中單計盈富基金(2800)已淨吸20億元，連同恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)，三大ETF(指數買賣基金)共吸36.3億元，另外騰訊控股(700)亦有近6.6億元吸資。