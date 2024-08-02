意外收縮｜官方財新數據均收縮 PMI驚嚇 中港股8月開局弱

內地製造業數據遠遜預期！繼周三中國官方公布上月製造業採購經理指數(PMI)連續3個月收縮後，昨財新中國製造業PMI亦意外由6月的擴張轉為收縮，為9個月來首次跌穿榮枯線，同時亦為9個月最低。分析普遍認為，中央有必要加大刺激政策的力度。受疲弱數據影響，中港股昨8月開局齊齊向下走。

財新中國PMI上月錄49.8，較6月的擴張水平、即51.8少2個百分點，亦遠較預期的51.5遜色，並為2023年10月後首次錄進入收縮區間，反映供應高於需求的格局。至於國統局周一公布的上月製造業PMI錄49.4，按月少0.1個百分點。