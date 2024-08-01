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財經
2024-08-01 17:05:00

恒生指數｜港股8月開局收跌39點　公用股獲追捧電能升5%

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港股

在市場未有進一步利好消息下，預料港股暫時只會是橫行上落市。(資料圖片)

日圓持續走強，日股今早瀉逾1,200點。而港股未受外圍影響，今早輕微低開。恒生指數低開16點，報17,327點。

【17:05更新】

港股在8月首個交易日窄幅上落，恒生指數全日收報17304點，跌39點；主板成交額縮減至940.51億；科指表現較差，跌逾1%， 收報3,476點。

公用分類指數逆市升2.5%，公用股受追捧，電能質業（006）升半成，是表現最好恒指成份股；長建（1038）、煤氣（003）及中電（002）升近3%或以上。

美國9月減息機會增加，部分地產及收租股向上，領展（823）升逾3%；長實（1113）升1%。

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金融股方，日前公布業績的滙控（005）及恒生（011），分別低收逾2%及近4%。

另外，內房及內需股亦向下，龍湖（960）跌5.4%；李寧（2331）跌4.5%；海底撈（6862）跌近4%；華潤置地（1109）跌3.4%。

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【14:48更新】

恒生指數現報17,353點，升8點；科指跌0.9%，報3,485點。

公用股悶市下獲捧，電能實業（006）升4%；煤氣（003）升2.8%；長江基建（1038）升2.7%；中電（002）升2.6%。

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【12:50更新】

港股半日窄幅上落，恒生指數波幅不足200點，收報17,311點，跌33點，半日成交532.21億；科指跌1.28%，報3,471點。

公用股亦有資金流入，中電（002）、煤氣（003）、長建（1038）及電能實業（006）升逾2%至近半成，是表現最好恒指成份股。

內需及內房股則向下，李寧（2331）跌5.7%；海底撈（6862）跌3.7%。

【10:40更新】

恒生指數現跌31點，報17,312點；科指跌1%，報3,481點。

公用股向上，煤氣（003）、電能實業（006）升近3%；長江基建（1038）升2.5%。

內需股下跌，李寧（2331）跌5.6%；農夫山泉（9633）跌近2%；百威亞太（1876）跌1.8%。

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