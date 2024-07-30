恒生指數｜港股全日收跌235點　恒隆業績拖累地產股

全球進入「超級議息周」，市場觀望重磅科企業績公布。恒生指數期指結算日今早低開43點，報17,194；國指低開15點，報6,065點；科指微低開1點，報3,464點。

【16:36更新】

恒生指數在期指結算日跌逾200點，險守萬七點大關。恒生指數全日收市報17,002點，跌235點，跌至近3個月低位，大市成交899.76億，成交繼續不足1千億元；國指報5,986點，跌93點；科指報3,414點，跌52點。

恒隆業績拖累本地地產股走勢

本地地產股受累於恒隆地產（101）業績，恒隆地產上半年基本溢利跌22%，並大減中期股息33%，績後捱沽，曾跌逾14%，最終收跌11.7%，報5.64元，見近3年低位。該股亦是全日表現最差藍籌股。