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財經
2024-07-31 17:41:00

恒生指數｜港股全日彈高341點成交重上千億　全月累計挫370點

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恒生指數｜港股跟隨外圍股市下挫，初段急瀉逾300點。(資料圖片)

恒生指數｜港股跟隨外圍股市下挫，初段急瀉逾300點。(資料圖片)

港股昨日收跌逾3個月低後，今早小幅高開。恒指高開67點或0.4%，報17,070點；國指高開22點，報6,009點；科指高開0.17%，報3,419點。

【17:35更新】

港股在7月最後交易日反彈，恒生指數曾高見17,400點，升近400點，收市報17,344點，升341點，成交金額1,188.67億元；科指收報3.01%，報3,516點。

總結7月，恒生指數累跌374點；科指跌逾1%。

ATMXJ升逾1%至逾3%。

金融股普遍上升，港交所（388）、中國平安（2318）升近2%或以上，友邦偏軟。；滙控（005）業績後升近半成收市；恒生（011）則跌近6%，為全日表現最差藍籌股。

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【13:09更新】

恒生指數午後初段升341點，報17,344點；科指升3.06%，報3,518點。

滙控（005）績後升2%；惟恒生（011）轉跌3.7%，跌近4%。

【12:42更新】

恒生指數半日彈高323點，報17,326點，成交620.8億；科指升2.9%，報3,513點。

滙控（005）績前升1.5%；東方甄選（1797）升8%。

藥明系造好，藥明生物（2269）升逾8%；藥明康德（2269）升逾7%。

【10:33更新】

恒生指數現升290點，報17,293點；科指升逾2,73%，報3,507點。

滙控（005）今日公布業績，股價績前升逾1%；同日公布業績的恒生（011）亦升1.7%。

恒隆地產（101）昨挫逾一成，現隨市反彈1.5%。

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渣打（2888）績後續造好，股價再升逾4%

新秀麗（1910）升逾3%。