恒大危機｜中國恒大收第3份額外復牌指引　須至少有三名獨董(更新)

最新恒大再宣布，上周五（7月26日）收到聯交所的信函，接獲第3份復牌指引，額外新加入中國恒大須重新遵守有關獨立非執行董事、董事局審核委員會及薪酬委員會的監管要求。

最新聯交所要求恒大重新遵守多條上市規則，包括上市發行人的董事會必須包括至少3名獨立非執行董事；其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

此外，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。現時中國恒大董事局共有8位董事，但只有2位獨立非執行董事，分別是何琦及謝紅希。

恒大要復牌需符合項條件

復牌指引內，包括針對公司的清盤令已被撤回或被解除，且任何清盤人的委任已獲解除；證明公司遵守上市規則第13.24條的規定；向市場公布所有重要訊息，供公司股東及其他投資者評估公司狀況；刊發上市規則所規定的所有公司尚未刊發之財務業績，並處理任何審核修訂；及就集團管理層及╱或對公司管理及營運有重大影響力的任何人士的誠信、能力及╱或品格證明並無合理監管疑慮，從而令投資者承受風險及損害市場信心。