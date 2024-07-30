外匯基金｜上半年投資收入錄1040億元，外匯虧損163億。

金管局周二（7月30日）公布外匯基金截至2024年6月底未經審計的財務狀況，上半年錄得1,040億（港元，下同）的投資收入，當中外匯部分虧損最多，達163億元；至於收益亦按年減少約一成。

外匯基金支付予財政儲備存款與特區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億港元及84億港元。

金管局數據指，外匯基金上半年收入錄得1,040億港元，當中包括債券收益錄得579億元，去年同期錄580億元；香港股票錄得66億元，去年同期錄得虧損48億元；其他股票賺478億元，去年同期錄485億元；外匯虧損擴大至163億元，去年同期錄虧損18億元。

余偉文：金管局會繼續以保本先行

金管局總裁余偉文表示，今年上半年大部分主要股票市場均錄得顯著升幅。其中，受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高；香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。

他續指，展望下半年，政策利率走向、環球增長前景以及地緣政治緊張局勢等因素仍會對投資環境帶來不確定性。雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，美聯儲減息的時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅，若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。

此外，地緣政治的緊張局勢，包括持續的俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市況隨時出現逆轉。

余偉文重申，面對這些挑戰，金管局會繼續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金，會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。