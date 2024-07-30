和記電訊香港半年虧損收窄至1200萬元，每股派息2.28港仙。

公司的漫遊服務收益在2024年上半年按年增加31%至3.08億元，但增長受制於市場氣氛審慎，以及流動電話更換週期延長的硬件收益下降44%。

和記電訊（3香港，215） 公布截至今年6月底止業績，公司半年總收益為20.58億元，按年跌12%，虧損錄得1,200萬元，公司去年同期虧損1,900萬元，每股虧損0.25仙，每股派息2.28仙。

截至2024年6月30日，客戶數目達到約430萬名，按年升25%，主要由於包括「SoSIM」客戶在內的預繳客戶群增加所致；與去年同期比較，集團的5G滲透率上升13個百分點至51%。

公司上半年EBITDA維持7.28億元，主要由於有效的成本節省措施帶動營運支出下降，惟被較高的上客成本抵銷部分升幅。

和記：對集團業務前景保持樂觀

公司稱，在外圍宏觀經濟持續不明朗的情況下，香港經濟預期於2024年餘下時間將繼續面對挑戰。集團將保持靈活，積極留意需求變化及其他關鍵指標，於有需要時調整營運計劃及資本投資，以進一步帶動2024年下半年業務增長。

公司指，對集團的業務前景保持樂觀，同時對全球經濟動盪情況繼續保持警覺，致力進一步改善財務表現，以達至全年轉虧為盈之目標。