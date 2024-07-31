削息求存｜港股17000邊浮沉 恒隆地產劈派息累地產股

地產股業績由恒隆地產(101)拉開帷幕，但公司業績倒退更減派息，拖累主要地產股下跌；令港股在結算日未能延續周一升勢。恒指低開之後繼續向下，午後恆隆業績消息入市，恒指更曾挫266點，低見16,971，最後收報17,002，跌235點，成交接近900億元。

日本央行和美聯儲昨日齊齊開始一連兩日的議息會議，市場氣氛本就觀望。美匯指數向上，全日在104.3之上，日圓和人民幣偏軟，氣氛審慎。

恒隆地產中午公布業績，基本溢利跌22%至17.35億元，並大減中期息33%至0.12元。恒隆地產及恒隆集團(10）董事長陳文博表示，減派息是為公司未來可持續發展的負責任及務實的決定。恒隆地產一度跌一成半，最後收跌11.7%，是表現最差藍籌；恒隆集團也跌4.2%。消息也拖累一眾地產股，太古地產(1972)、新地(16)及新世界(17)都跌超過4%，恆地(12)、長實集團(1113)及九倉置業(1997)都跌超過2.5%。