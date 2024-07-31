全球股市震盪 巴菲特選股法助你安心投資

方法並不複雜

「用吸引的價格買入優質的企業，並長期持有。」 —巴菲特

股票市場中，投資的方式五花八門，很多投資初學者缺乏理財的基本知識，好多時候都習慣「聽消息」，「信朋友」，缺乏獨立的思考能力，但投資往往最需要的就是冷靜以及獨到的見解。

有股神之稱的巴菲特，是唯一透過投資打入世界富豪榜十大的人。他，才有資格稱爲真正的「專家」，而我地作為散戶，最重要是了解他投資背後的理念。

首先，巴菲特運用的是價值投資法，他從來不看圖表，更沒有報價機，對股票短期的上落不關心。因爲他視買股票如同買企業，著重的是企業的前景，賺錢的能力，然後以低於其價值的價錢買入，就算只是買入少量股數，都一定會經過分析，閲讀該公司的年報，甚至和企業的負責人交談，以便更深入了解企業未來的方向以及發展。

另外，巴菲特之所以有驚人的投資成績，其中一點是耐性！

在投資中，耐性好重要。如果你買入的是一隻優質股，長遠企業一定會上升，但如果你在便宜的價位買入，其回報一定比昂貴價高，這就顯示了耐性的重要，優秀的投資者有耐性等待一個真正吸引的投資機會出現。

以下總結一部分「股神」的投資邏輯：