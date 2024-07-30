保險動態丨中銀人壽發起「安心2gether」聯盟 多元介入呼籲「初老」風險

香港步入高齡化社會，為協助退休人士、長者及照顧者規劃全方位退休生活方案，中銀集團人壽保險有限公司(下稱：中銀人壽)宣布牽頭發起「安心2gether」聯盟，匯聚康訊生物分析、安心三寶、醫思健康和PURE集團，並由香港老年學會會長及老人科專科醫生梁萬福醫生出任「安心顧問」，共同協助長者與照顧者及早積極防範健康風險，共同推行跨代退休生活規劃，令長者享受更優質及全面的老年生活。

去年中銀人壽與黃金時代基金會聯合發表《攜手共建第二人生》白皮書，根據調查結果建立「長者樂活指數」，10分滿分結果僅為6.0分，當中健康及社區支援的滿意程度分別只有4.8分及5.3分(10分滿分)。中銀人壽執行總裁鄧子平先生指出：「《攜手共建第二人生》白皮書深入探討高齡化社會現象，亦帶出養老屬於兩代人共同承擔的重要性。我們牽頭成立的『安心2gether』聯盟，結合五大機構的專業及熱誠，提出解決方案，協助規劃更完善的『享老』藍圖，令長者及照顧者兩代一同受惠。」

「安心2gether」聯盟成員提供的服務涵蓋多個範疇，第一階段聚焦於「管理『初老』風險」及「逆轉身心健康風險」 兩大層面，兼顧身心靈健康及財務安排的需要。聯盟成員康訊生物分析可藉由香港中文大學醫學院研發的專利技術「全自動視網膜圖像分析(ARIA)」拍攝「眼底相」，以了解長者腦健康情況，在15分鐘內快速評估中風及認知健康風險，準確度高達九成。

了解腦部風險後，長者可經聯盟成員安心三寶一站式訂立「持久授權書」，提早管理及規劃財產，以確保長者在日後精神上無行為能力時，仍可由其信任的受權人代為處理財政事務，支付生活和醫療的開支，減低經濟壓力，以免日後急病驟至時猝不及防。

除腦部風險外，在邁向初老階段，長者身體機能亦會逐漸下降，醫思健康提供一系列身體檢測套餐，有助長者進一步掌握自身狀況，全方位進行健康風險管理。而PURE集團作為優質的連鎖瑜伽及健身中心，在身心靈三個層面提供優質及多元化的服務，括針對「慢活人生族」的專業健身課程，結合社交活動及營養諮詢，助他們建立健康習慣及拓闊社交圈子，從而逆轉健康風險，協助他們開展人生精彩下半場。