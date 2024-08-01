交投回升｜仍無法七翻身 港股結算後炒上341點

日本央行意外加息，令日圓走強美滙轉弱，帶動人民幣離岸價升過百點子，中港股市在結算日後回勇。恒指全日反彈341點，重上10天線(現處17,322點)，但7月未能成功翻身，全月累挫374點；科指7月挫1.1%。大市全日成交重上千億，達1,189億元。

北水淨買多隻科技股 不過，值得注意的是，北水昨日轉淨買入22.9億元；但反映恒指的盈富(2800)反而遭北水淨沽17.24億元：南方恒生科技(03033)亦遭淨沽10.52億元；恒生中國企業(2828)亦錄2.67億元淨沽。北水流向個別股份；包括淨買騰訊(700)21.44億元、美團(3690)淨買5.39億元、小米(1810)也淨買1.6億元。昨日所見，科指表現亮麗升3%；重磅股份表現突出，騰訊(700)升2.4%，美團(3690)也升2.7%。

滙控回購給力 飆4.6% 滙控(005)中午公布中期業績，列帳基準除稅前利潤215.56億美元，按年跌0.47%。單計第二季，稅前利潤89.06億元，按年升1.54%，勝預期；公司更會再斥30億美元回購，預計於3個月內完成，股價升4.6%；但恒生銀行(011)中期盈利升0.7%，惟未有公布新一輪回購計劃，股價倒跌5.8%，兼失守100元大關，為包尾藍籌。公司執行董事兼財務總監蘇雪冰之後在記者會稱，公司資本狀況非常穩健，稍後會重新評估整體資本狀況，考慮各個選項，包括加碼回購或派息。 內地餐飲股一吐悶氣。九毛九(9922)旗下太二酸菜魚，與美團達成戰略合作，九毛九飆8.2%，海底撈(6862)升4.4%；呷哺呷哺(520)彈升5.8%。