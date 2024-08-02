上海平安銀行傳領導毆打及猥褻員工胸部　銀行：經核實為不實資訊

上海近日出現一則疑為銀行內部糾紛，最終更演變成打鬥事件。有傳平安銀行一名領導，涉嫌毆打及猥褻員工胸部，事件引起內地網民關注。銀行其後回應，指經核實後為「不實資訊」。

疑被毆打員工貼醫院診症單指「胸部損傷」

近日內地社交平台上流傳出一則令人震驚事件，指上海平安銀行某領導，被曝光毆打員工，更用手猥褻其胸部。儘管具體的事發原因仍在調查之中，但相關員工已經果斷報警並進行了驗傷。

該名疑被毆打的員工，在網上寫道「感謝關心關注，休息了兩天回過神來，確實已報警驗傷」，同時亦在網上貼出醫院診症單，寫上「胸部損傷（軟組織挫傷）」，也貼出到上海市公安局的報案紙。

內媒引述平安銀行內部員工透露，雖然乂家並不清楚上海職場內具體為何會發生領導毆打員工的惡劣事件，但此事已經對全行上下造成了極大的負面影響。