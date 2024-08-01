上交所副總經理董國群據報被帶走　同市券商海通證券亦現人事變動

內地傳媒引述消息報道，現年59歲的上交所副總經理董國群被帶走調查。而於上交所最大規模的海通證券（6837；上：600837）近日亦出現人事變動，惹起內地金融圈關注。
上交所董國群在工作期間被帶走
內媒引述消息報道，董國群是於7月29日工作時間被帶走。同時上交所最大的券商海通證券投行負責人、副總經理姜誠君，也一同被協助調查。
直至7月31日下午，海通證券於聯交所發布公告稱，董事會收到姜誠君的辭職報告，其因個人原因申請辭去公司副總經理職務。是次辭任公告亦與常規有別，海通證券在公告中，並未對任職多年的姜誠君表示感謝。
海通證券姜誠君亦同時期辭職
公開資訊顯示，董國群於1965年5月生，工商管理碩士，現為中共黨員，曾任上海證券交易所副總監、總監、紀委委員、市場發展與服務專業委員會副主任委員。現任上海證券交易所黨委會委員、副總經理，上交理事會投資者教育保護專門委員會聯合主任委員。
較早前，亦有內媒報道指，現年56歲的的姜誠君，在海通證券的投行部門工作超過20年，擔任過保薦代表人且保薦過十多個項目，後長期為海通證券的投行業務條線的負責人，2023年他升任為海通證券副總經理，惟近日辭職。
內媒：中央開展巡視打貪腐
內媒分析，今年4月， 中央第八巡視組開展對上交所黨委為期3個月巡視，根據巡視工作條例規定，重點關注對關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。而於2021年，中央並曾曾大舉巡視內銀、中證監等多個金融單位，之後不時屢有內銀、中證監披露高層涉貪腐或不當行為的消息。