Samsung Odyssey OLED G8及G9電競顯示器　49吋超闊曲面可睇奧運

Samsung Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，電競、辦工及娛樂都有更佳體驗。

追巴黎奧運除了用電視，顯示器同樣得！Samsung剛推出兩款全新Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，打機及工作以外，亦可以利用Smart TV功能收看奧運及煲劇，畫面更加沉浸震撼。

新增防燒烘功能

Samsung Odyssey OLED G9及OLED G8曲面電競顯示器，配備防反光技術及防燒烘功能。減少反射以保留色彩銳利度，在任何光暗環境中都能呈現深邃的黑色及其他色彩。防燒烘（OLED Safeguard）功能，透過熱調節系統，自動控制屏幕亮度，長時間無間斷使用也可防止出現燒烘現象。

全新49吋Odyssey OLED G9有超廣闊32:9比例設計，Dual QHD解像度（5120 x 1440）1800R 曲面屏幕，視野寬廣。配備240Hz刷新率、0.03ms反應時間，以及AMD FreeSync Premium Pro技術，支援可變刷新率（VRR），消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲，遊戲畫面流暢。

另一款34吋的G8則是21:9比例，1800R曲面屏幕為Ultra WQHD（3440 x 1440）解像度，搭載175Hz更新頻率、0.03ms反應時間及AMD Freesync Premium Pro。