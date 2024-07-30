Samsung Odyssey OLED G8及G9電競顯示器　49吋超闊曲面可睇奧運

追巴黎奧運除了用電視，顯示器同樣得！Samsung剛推出兩款全新Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，打機及工作以外，亦可以利用Smart TV功能收看奧運及煲劇，畫面更加沉浸震撼。
新增防燒烘功能
Samsung Odyssey OLED G9及OLED G8曲面電競顯示器，配備防反光技術及防燒烘功能。減少反射以保留色彩銳利度，在任何光暗環境中都能呈現深邃的黑色及其他色彩。防燒烘（OLED Safeguard）功能，透過熱調節系統，自動控制屏幕亮度，長時間無間斷使用也可防止出現燒烘現象。
全新49吋Odyssey OLED G9有超廣闊32:9比例設計，Dual QHD解像度（5120 x 1440）1800R 曲面屏幕，視野寬廣。配備240Hz刷新率、0.03ms反應時間，以及AMD FreeSync Premium Pro技術，支援可變刷新率（VRR），消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲，遊戲畫面流暢。
另一款34吋的G8則是21:9比例，1800R曲面屏幕為Ultra WQHD（3440 x 1440）解像度，搭載175Hz更新頻率、0.03ms反應時間及AMD Freesync Premium Pro。
內置Smart TV介面
兩款Odyssey OLED G9有49吋32:9的超廣闊屏幕，相等於2個QHD屏幕，支援「分割畫面」（Picture-by-Picture）功能，可同時在一個屏幕上觀看由兩個不同裝置輸入之畫面。兩款顯示器均内置智能電視Tizen操作介面，可串流Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV及Now TV等，睇奧運更加投入。
預購送$6000禮品
Samsung Odyssey OLED G9曲面電競顯示器現已發售，建議零售價為$16980，G8型號則於8月9日開售，建議零售價為$11980。即日起至8月8日於Samsung網上商店購買，可享超過$6,000禮遇，包括送價值$3980的Music Frame音樂畫框、價值$1788的Galaxy Tab A9+ Wi-Fi版及$600 Steam禮品卡。