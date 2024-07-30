熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-07-30 10:00:00

Samsung Odyssey OLED G8及G9電競顯示器　49吋超闊曲面可睇奧運

分享：
Samsung Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，電競、辦工及娛樂都有更佳體驗。

Samsung Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，電競、辦工及娛樂都有更佳體驗。

adblk5

追巴黎奧運除了用電視，顯示器同樣得！Samsung剛推出兩款全新Odyssey OLED曲面電競顯示器OLED G9及OLED G8，打機及工作以外，亦可以利用Smart TV功能收看奧運及煲劇，畫面更加沉浸震撼。

Samsung Odyssey的OLED防反光技術令畫面更加清晰。

Samsung Odyssey的OLED防反光技術令畫面更加清晰。

新增防燒烘功能

Samsung Odyssey OLED G9及OLED G8曲面電競顯示器，配備防反光技術及防燒烘功能。減少反射以保留色彩銳利度，在任何光暗環境中都能呈現深邃的黑色及其他色彩。防燒烘（OLED Safeguard）功能，透過熱調節系統，自動控制屏幕亮度，長時間無間斷使用也可防止出現燒烘現象。

全新49吋Odyssey OLED G9有超廣闊32:9比例設計，Dual QHD解像度（5120 x 1440）1800R 曲面屏幕，視野寬廣。配備240Hz刷新率、0.03ms反應時間，以及AMD FreeSync Premium Pro技術，支援可變刷新率（VRR），消除畫面斷續、撕裂及輸入延遲，遊戲畫面流暢。

另一款34吋的G8則是21:9比例，1800R曲面屏幕為Ultra WQHD（3440 x 1440）解像度，搭載175Hz更新頻率、0.03ms反應時間及AMD Freesync Premium Pro。

adblk6
兩款Odyssey OLED曲面電競顯示器機身和支架採用金屬材質框，可調式高度支架可自由調節屏幕高度。 Samsung Odyssey OLED機背搭配Core Lighting+，並有DP、HDMI、Micro HDMI接口。

內置Smart TV介面

兩款Odyssey OLED G9有49吋32:9的超廣闊屏幕，相等於2個QHD屏幕，支援「分割畫面」（Picture-by-Picture）功能，可同時在一個屏幕上觀看由兩個不同裝置輸入之畫面。兩款顯示器均内置智能電視Tizen操作介面，可串流Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV及Now TV等，睇奧運更加投入。

預購送$6000禮品

Samsung Odyssey OLED G9曲面電競顯示器現已發售，建議零售價為$16980，G8型號則於8月9日開售，建議零售價為$11980。即日起至8月8日於Samsung網上商店購買，可享超過$6,000禮遇，包括送價值$3980的Music Frame音樂畫框、價值$1788的Galaxy Tab A9+ Wi-Fi版及$600 Steam禮品卡。