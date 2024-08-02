iPhone 16及16 Pro樣辦機全曝光　一款新色有驚喜！

距離Apple發布會約一個多月時間，又有一批iPhone 16樣辦機在網上流出。爆料者Sonny Dickson最近在X公開了兩張iPhone 16及16 Pro的假機圖片，展示了3種疑似配色，其中包括一個比iPhone 15 Pro看似更深的黑色鈦金外殼。

早前在5月亦有流出過疑似iPhone 16及16 Pro的相片。（SonnyDickson@X）

iPhone 16 Pro黑白灰3色

Apple分析師郭明錤和其他消息人士的說法，iPhone 16 Pro預計將推出黑色、白色或銀色、灰色或「自然鈦金」，以及取代藍色鈦金的玫瑰金色。在流出圖片中只有白色、黑色和灰色版本，並未出現傳聞中的玫瑰金，有消息透露顏色更接近青銅。Apple在iPhone 15系列中並未提供金色選項，因此類似的配色可能受歡迎。

有傳言稱Apple正在使用改進的鈦金製程，外觀比iPhone 15 Pro的刷鋁外觀更加光澤，效果可能更接近之前幾年出現過的不銹鋼，但更耐刮損。